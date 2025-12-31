Film e concerti in tv il 31 dicembre: cosa vedere la sera di Capodanno

Non solo ricche cene apparecchiate sul tavolo e coriandoli da lanciare allo scoccare della mezzanotte: il Capodanno è fatto anche di varietà in prima serata, di pellicole a tema o di film dedicati ai più piccoli, attraverso i quali passare il tempo, in attesa che l'anno vecchio si faccia da parte per lasciare spazio al nuovo, con le sue speranze e le sue ambizioni. Anche quest'anno i palinsesti dei canali in chiaro del digitale terrestre offrono una scelta abbastanza bilanciata tra coloro che vogliono vedere qualche film, che sia a tema o no, e chi invece vuole canticchiare distrattamente insieme ai canonici concerti di capodanno. Per destreggiarsi tra tutti i titoli offerti, ecco una breve guida tv per la sera di Capodanno.

Capodanno: i concerti in prima serata

Come da tradizione, il palinsesto serale di Capodanno inizia alle 20.30 con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, dal Palazzo del Quirinale, trasmetterà i suoi auguri e il suo messaggio a rete unificate. A seguire, su Rai 1, prenderà il via la ventitreesima edizione di L'anno che verrà, lo storico appuntamento della Rai che quest'anno è stato realizzato in collaborazione con la Regione Calabria. Il concerto, in diretta dal lungomare di Catanzaro, sarà presentato da Marco Liorni che accompagnerà il pubblico fino allo scoccare della mezzanotte e ai festeggiamenti per l'inizio del 2026. Su Canale 5, alle 21.50 - dopo l'abituale appuntamento con La ruota della fortuna - andrà in onda Capodanno in Musica. Un altro concerto per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno. Diretto da Federica Panicucci insieme a Fabio Rovazzi, il concerto andrà in onda in diretta da Piazza Libertà, a Bari.

Tutti i film più belli da vedere il 31 dicembre

Se, tuttavia, non siete particolarmente amanti di concerti in piazza, molte reti offrono anche lungometraggi adatti a ogni palato per trascorrere insieme la notte di Capodanno. Per i più piccoli, l'appuntamento è alle 21.20 con Lilly e il vagabondo, il classico targato Disney incentrato su una cagnolina borghese che stringe amicizia con un randagio che le farà scoprire le cose veramente importanti della vita, portandola via dalla sua bolla dorata. Su Italia 1, alle 21.22, c'è invece E.T. - L'extraterreste, il classico di Steven Spielberg su un bambino che "adotta" un alieno la cui unica ambizione è quella di tornare a casa. Sullo stesso canale, alle 23.32, andrà in onda I Goonies, film degli anni Ottanta che tanto ha saputo ispirare Stranger Things. Il lungometraggio segue le vicende di un gruppo di ragazzini che, per salvare le loro case dalla vendita, partono alla ricerca del tesoro del pirata Willy l'Orbo.



Pellicola a tema, invece, è quella disponibile alle 21.32 su Rete 4, intitolata Capodanno a New York. Si tratta di un film corale, incentrato su diverse storie e diversi personaggi le cui storie si incentrano proprio nella notte di San Silvestro. Nel cast Robert De Niro, Zac Efron e Michelle Pfeiffer. Alle 23.42, sempre su Rete 4, c'è il film per la tv A capodanno tutti da me, che racconta la storia del ministro Lorenzo Colombo (Massimo Boldi), che attende i colleghi per festeggiare il Capodanno. Tuttavia l'intervento di un mago che getta un incantesimo cambierà tutte le carte in tavola, costringendo Lorenzo a rivedere le sue certezze. Nel cast anche Nancy Brilli e Paolo Conticini. Su La7 Cinema, alle 21.15, c'è il film The Greatest Showman, musical con Hugh Jackman incentrato sulla biografica romanzata di P.T. Barnum, colui che "inventò" il circo e lo rese un'arte di intrattenimento.

A seguire, sullo stesso canale, andrà invece in onda un altro musical,, connei panni di due criminali femme fatale che aspettano la loro condanna.