"A gambe larghe sul tavolo con Lorenzo…". Cosa ha fatto Shaila al Grande Fratello

Lorenzo Impolverato e Shaila Gatta

Ascolta ora 00:00 00:00

Al Grande fratello, Alfonso Signorini è stato costretto a intervenire per richiamare all'ordine Shaila Gatta e Lorenzo Impolverato, perché l'immagine di lei a gambe aperte sul tavolo della cucina con lui sopra non è piaciuta. Non è piacuta alla produzione e non è piaciuta al pubblico, che lungi dall'essere bacchettone ma ha percepito quel momento come eccessivo per un programma televisivo. Le proteste sono arrivate ovviamente alla produzione, sempre attenta a quel che dicono i social, perché rappresentano il sentiment immediato del pubblico a casa e così, durate l'ultima puntata in diretta del programma, andata in onda lunedì 10 febbraio, il conduttore ha richiamato Shaila, chiedendole di avere comportamenti più consoni al contesto in cui si trova.

" Shaila ti devo dire una cosa. Da un lato è bella la vostra spontaneità. Ci piace. Ma quando tu mi dici: 'Perché Alfonso dici che sono volgare?'. Sai perché? Te lo spiego con grande affetto. Ma vederti sul tavolo della cucina, a gambe larghe, con Lorenzo sopra, onestamente non è una bella immagine Shaila. È un'immagine volgare. Quella per me è la volgarità ", ha detto Signorini. Ha sintetizzato quanto il pubblico ha fatto notare nel corso degli ultimi giorni in maniera edulcorata, al che l'ex velina si è trovata costretta a scusarsi perché, quelle immagini, non sono comunque ripetibili. Ma Signorini, davanti alle scuse di Gatta, ha replicato: " Non si tratta di chiedere scusa. Io voglio che tu capisca. Perché ci piacete oltretutto come coppia. Avercene di coppie come la vostra. Però quella cosa lì non è una cosa bella. Non è per essere bacchettoni. Io sono la persona più open mind di questo mondo. Me li mangio a tavola i bacchettoni. Però vedere quell'immagine così sguaiata che entra nelle case di tutti quanti non è bello. Facci un pensierino ".

Signorini ha poi rivolto l'invito al plurale, includendo anche Lorenzo. Da casa, infatti, diverse persone hanno fatto notare che sebbe ad avere quel tipo di atteggiamento sia stata Shaila, erano in due in quel momento. E soprattutto è stato fatto notare che le movenze di Lorenzo e il suo modo di fare non è stato meno volgare rispetto a quello della velina. Qualcuno avrebbe voluto che il rimprovero fosse realmente esteso a entrambi e non solamente alla fine.

Intanto Spolverato è volato direttamente in, il primo tra i coinquilini della Casa, dopo aver lamentato per settimane di essere invisibile e che tutte le attenzioni erano rivolte averso la quale, evidentemente, nutre un certo risentimento.