Gennarino di Affari Tuoi, il cane più amato della TV: "Ha un feeling speciale con De Martino"

Dietro il successo del cane-mascotte Gennarino di Affari Tuoi c'è una storia sorprendente fatta di addestramento, talento e... amore per la telecamera. Il suo vero nome è Seven, ha 11 anni ed è stato protagonista anche in serie TV come Rocco Schiavone. Ma come nasce una star a quattro zampe della televisione? Lo racconta Massimo Perla, uno dei più famosi addestratori d’Italia, in un'intervista a Fanpage.

Il segreto di Gennarino

" Seven è un cane esperto di TV ", spiega Perla a Fanpage.it. " Ha lavorato per anni accanto a Marco Giallini in Rocco Schiavone e ha partecipato a spot, fiction e programmi. Quando è stato scelto per Affari Tuoi, ha battuto la concorrenza in un vero e proprio casting tra cani esperti ".

Il merito del successo, però, non è solo del cane: fondamentale è il feeling creatosi con Stefano De Martino, conduttore del programma. " Stefano ha un approccio molto naturale e corretto con gli animali – spiega Perla – e Gennarino ha capito subito che con lui ci si poteva divertire. Prima della diretta si fanno delle prove per instaurare un rapporto, poi sul palco le cose avvengono spontaneamente ".

Un cane da fiction (e da red carpet)

Gennarino non è un cane qualunque: ha una lunga carriera alle spalle. Per otto anni ha recitato al fianco di Marco Giallini in Rocco Schiavone e ha partecipato a numerosi spot pubblicitari. " È abituato al set, non si stressa e sa cosa deve fare. Ma soprattutto si diverte ", sottolinea Perla. " Un cane da spettacolo deve essere socializzato al massimo: deve sembrare il cane dell’attore anche se l’ha appena conosciuto ".

Gennarino è una star, ma lui non lo sa

Amatissimo dal pubblico, riconosciuto e fotografato ovunque, Gennarino è diventato una vera celebrità. Ma lui, come tutti i cani, resta con i piedi per terra (e le zampe sul divano).

Non ha la percezione di essere famoso

ma ha capito che quello è un ambiente in cui si sta bene. Ha una famiglia che lo ama, ha fatto la scuola, vive bene. La sua è la vita che ogni cane dovrebbe fare

– spiega Perla –".