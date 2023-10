Grande Fratello, televoto e nomination: cosa succederà nella prossima puntata

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, 30 ottobre, a partire dalle ore 21.25, il via alla 15esima puntata della 23esima edizione del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia per affrontare insieme agli inquilini alcune delle tematiche che hanno contraddistinto questi ultimi giorni. Come sempre, a fare da spalla al padrone di casa, l’opinionista indiscussa di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, si riconferma la “voce social”, raccogliendo i commenti dei telespettatori da casa.

Anticipazioni della quindicesima puntata

Continua a far discutere in casa la love story, ormai naufragata, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Proprio quest’ultimo, infatti, la volta scorsa – a seguito delle affermazioni a proposito del rapporto con l’attrice – è finito al televoto; una nomination che Garibaldi non ha preso per nulla bene, minacciando anche di smuovere mari e monti contro la Luzzi qualora fosse uscito dalla Casa: “Adesso però basta, perché se esco io lunedì pago tutta l’Italia, ma tutta, tutta. Pago tutti per farle votare contro. E lo faccio. Perché io arrivo sempre dove voglio io. Fuori da qui arrivo dove voglio sempre” , aveva urlato sfogandosi con i compagni qualche giorno fa.

E ancora, riflettori puntati sul campione olimpico Alex Schwazer che, nella scorsa puntata, in confessionale aveva minacciato di abbandonare il programma a seguito del duro scontro con Beatrice Luzzi. Tutto era accaduto, quando Schwazer nel corso di una nomination aveva parlato di un ipotetico interesse dell’attrice di Vivere nei suoi confronti; quest’ultima, dal canto suo, ha negato e adesso il campione vuole il video per poter dimostrare di aver detto la verità, anche a costo di lasciare il programma. Spazio anche all’avvicinamento tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Sarà davvero tregua tra i due? Centrale il rapporto speciale tra Paolo Masella e Letizia Petris. La fotografa, lunedì scorso ha confessato a Signorini di sentirsi più libera in quest’esperienza dopo aver letto le parole del fidanzato Andrea. Chissà come avrà vissuto questi giorni.

Televoto e nomination

Grande tensione per il televoto di questa sera. Nel corso della diretta, non si scoprirà soltanto il nuovo preferito del pubblico, ma anche il nome del sesto eliminato del Grande Fratello. Cinque i concorrenti in attesa del verdetto: Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese, Valentina Modini e Giuseppe Garibaldi. Stando ai sondaggi di queste ultime ore, Beatrice Luzzi si riconfermerebbe ancora una volta la preferita del pubblico. Invece, i due concorrenti meno votati e che, dunque, rischiano di uscire per sempre dalla Casa del Grande Fratello sarebbero Giuseppe e Valentina. Tuttavia, si tratta sempre di supposizioni, soltanto nella puntata di questa sera scopriremo chi dovrà rinunciare definitivamente a quest’avventura.