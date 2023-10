"Torna in Rai nel 2024": la conferma dell'ad Sergio su Giletti

Adesso ufficiale: Massimo Giletti ritornerà in Rai. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, in occasione di Ceo for Life. " Nel prossimo anno arriverà Giletti. Oggi ha fatto un video divertente dicendo: riparto da zero, questo vuol dire che ritornerà. Nel prossimo anno lo vedremo ", conferma Sergio. "Credo ci sia molta mobilità nel sistema televisivo in questo momento. Ci stiamo scambiando un pò di persone. dopo Balivo e De Girolamo, ora a gennaio arriva Giletti ". L'ex presentatore di "Non è l'Arena" su La7 farà quindi rientro nel servizio pubblico a partire dal 2024, sette anni dopo la separazione con la televisione di Stato.

La notizia era stata in un certo senso anticipata dallo stesso Giletti in un filmato postato sul profilo Instagram di Fiorello, dove il conduttore che ha recentemente divorziato professionalmente da Urbano Cairo era impegnato a montare lo studio del programma di "Viva Rai2!" al Foro Italico di Roma. " Il direttore generale mi aveva detto: 'Guarda che se vuoi tornare in Rai per noi ottimo, porte aperte, solo che devi fare un passo indietro, devi ripartire dal basso'. Va bene, nessun problema. Poi ci si mette Fiorello - aggiunge ironicamente Massimo Giletti - che mi dice: 'Ti do una mano Massimo, ti do una mano io' …ecco, ma iniziare dal basso per ricostruire il glass di Viva Rai2! me lo potevi risparmiare, anche se mi fa piacere. Hai capito Fiore? Il glass di Viva Rai2 costruito anche da Giletti, 6 novembre, ciao! ".

Sei mesi fa arrivò la sorprendente decisione di sospendere la messa in onda di Non è l'arena da parte dell'editore di La7, Urbano Cairo. Nel giro di pochi giorni si scatenarono tutte le ipotesi possibili. Alcuni media giustificarono la scelta con la perquisizione (poi smentita) a casa di Giletti da parte della Dia. Al centro di questo movimento ci sarebbero state le puntate dedicate dal conduttore alle storie di mafia, sia prima che dopo la cattura di Matteo Messina Denaro. In quel caso fece soprattutto discutere l'intervista che Giletti fece a Salvatore Baiardo, collaboratore della famiglia mafiosa dei Graviano, che lo scorso autunno aveva profetizzato la malattia di Matteo Messina Denaro e la sua decisione di consegnarsi alle forze dell'ordine.

In ogni caso, adesso si riparte verso una nuova avventura. Al momento ci sarebbero in programma due speciali: quello previsto per mercoledì 3 gennaio, quando Rai1 festeggerà i 70 anni della televisione in Italia, e quello del successivo sabato 27 gennaio in occasione della Giornata della Memoria. Alle due serate evento già anticipate da Tv Blog dovrebbe poi aggiungersi un appuntamento fisso settimanale, probabilmente nella fascia dalle 14 alle 17 della domenica pomeriggio, ora occupata da Mara Venier con "Domenica In". Se così fosse confermato, il giornalista torinese ritornerebbe a occupare lo storico slot de "L'Arena".