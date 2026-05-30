Gran finale per "Domenica In": domani va in onda l'intervista alla madre della famiglia del bosco

Gran finale di stagione per "Domenica In". Domani in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma alle 14, andrà in onda la 37esima e ultima puntata dell'edizione numero 50 dello storico contenitore domenicale di Rai 1, condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammuccari ed Enzo Miccio. L'apertura è dedicata a all'intervista con Catherine Louise Birmingham, conosciuta dal grande pubblico come la madre della "famiglia nel bosco". Protagonista di una storia che ha suscitato grande attenzione mediatica, e grande polemica politica, Birmingham presenterà il suo libro autobiografico "La mia verità", in uscita il prossimo 2 giugno.

Sempre nell'ultima puntata ci saranno momenti di intrattenimento con Enrico Brignano, reduce dal successo televisivo di "Dalla strada al palco" condotto da Carlo Conti. L'attore e comico si racconterà tra carriera e vita privata, regalando al pubblico anche alcuni dei suoi monologhi più amati. Spazio alla musica, grande protagonista della puntata: Samurai Jay porterà in studio il suo nuovo singolo "Flamenco paranoia", già tra i brani più ascoltati del momento, mentre Mietta presenterà "Mille bugie", traccia del suo nuovo album "Per avere me", appena pubblicato. E ancora, Gianluigi Lembo, che interpreterà un coinvolgente medley di canzoni napoletane. Non mancherà uno sguardo sull'attualità: Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i principali fatti della settimana, insieme ad ospiti ed esperti in studio, offrendo riflessioni e approfondimenti.

Il gran finale sarà dedicato alla celebrazione della stagione: Enzo Miccio, Pino Strabioli e Tommaso Cerno accompagneranno Mara Venier in un viaggio tra i momenti più emozionanti, divertenti e significativi di questa 50ª edizione del programma.