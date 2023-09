Grande Fratello 2023: il desiderio di riscatto di Alex Schwazer, voto 8. "Il troppo stroppia": Giuseppe Garibaldi voto 5

Ieri sera, lunedì 11 settembre, è andata in onda la prima attesissima puntata del Grande Fratello. In prima serata su Canale 5, ha preso il via un’edizione del reality all’insegna delle novità. Così, ad accompagnare Alfonso Signorini in questa avventura, direttamente dal Tg5, la giornalista Cesara Buonamici che siederà sulla poltrona rossa per tutta la durata del programma in qualità di unica opinionista; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa. 15 i concorrenti di questa nuova edizione appartenenti a due mondi completamente diversi tra loro: quello “vip” e quello “nip”. Un ritorno alle origini che sembrerebbe promettere davvero bene. Al televoto per l’immunità nella prima puntata: Giuseppe, Anita, Vittorio, Samira e Lorenzo.

Ecco le pagelle della prima serata.

Concorrenti

Paolo Masella – voto 6

Classe 1998, romano doc e macellaio di professione è il primo concorrente a varcare la porta rossa, nonostante ha rivelato di non avere mai visto una puntata del Grande Fratello. Non usa i social e non guarda la tv, decisamente un “uomo” d’altri tempi. “Voglio fare il Grande Fratello per non fare lavorare più mamma”, questo è l’intento con cui Paolo è entrato nella casa, quasi a confermare la bontà che pare trasparire dal suo sguardo. Speriamo che non ci deluderà.

Giselda Torresan – voto 6.5

Alfonso Signorini la definisce “una vera bomba”. Giselda ha 34 anni ed è un’operaia in una ditta di stampaggio plastica. Basterebbe soltanto vederla per capire che sarà uno dei personaggi di spicco di questa edizione e a dimostrazione di ciò: l’identità del suo uomo ideale, Mauro Corona. La pecca? Perfora i timpani al conduttore in studio e ai telespettatori a casa.

Rosy Chin – voto 7

Chef, mamma, imprenditrice e moglie: Rosy sembrerebbe essere un personaggio molto forte e con una grande esperienza alle spalle che sicuramente arricchirà questa nuova edizione del Grande Fratello. “60 kg di rabbia in più”, così sin dal video di presentazione la cuoca ha aperto il suo cuore, spiegando il difficile rapporto che ha avuto con il cibo a causa degli ostacoli che ha riscontrato nel far convivere due culture, quella italiana e quella giapponese. “In casa sta per entrare una vera guerriera”, questo è il proposito con cui entra nella casa e i presupposti sembrerebbero esserci tutti.

Massimiliano Varrese – voto 6

Il primo volto noto ad entrare nella casa più spiata d’Italia. Lo abbiamo visto tante volte nel piccolo schermo e adesso, dopo un periodo di pausa dalle luci della ribalta, ritorna nel ruolo di concorrente all’interno di un reality. Vedremo che cosa ci riserverà.

Giuseppe Garibaldi – voto 5

Nascosto tra il pubblico in studio, già il suo nome la dice lunga: Giuseppe Garibaldi. Calabrese d’origine, oltre a credere di essere discendente dell’eroe dei due mondi, per lavoro si è trasferito nell’alta Italia dove ricopre il ruolo di bidello; tuttavia non per sua volontà, ma per imposizione della mamma: “Lei ci teneva al posto fisso che, si sa, per noi meridionali è sacro”, ha riferito il concorrente (insomma, un po' per sfatare il mito dei luoghi comuni). La prima impressione è quella di un ragazzo giovane e simpatico che porterà un po' di allegria all’interno del Grande Fratello. Attenzione, però, a non esagerare. Il troppo stroppia.

Alex Schwazer – voto 8

Un grande atleta, con una storia molto complessa alle spalle. “Grande Fratello per me è la possibilità di raccontare la mia storia”. Entra nella casa con un messaggio molto forte: dopo grandi sconfitte si può ripartire; infatti, rialzarsi è il suo motto. Varca la porta rossa con grandissima emozione dopo aver visto il suo ultimo minuto di marcia alle Olimpiadi di Pechino nel 2008 che gli hanno fatto conquistare la medaglia d’oro. All’epoca aveva 23 anni e dedicò la sua vittoria al nonno. Poi la squalifica fino al 2016. Tuttavia, una nuova positività al doping lo costringe a stare fermo sino al 2024, nonostante l’assoluzione dalla giustizia ordinaria nel 2021. Insomma, questa esperienza sarà sicuramente la giusta occasione per raccontare la sua verità ed ha tutte le carte in regola per fare appassionare i telespettatori da casa.

Angelica – voto 6.5

Determinata e decisa, Angelica ha 26 anni e lavora in un’azienda informatica. Ha rinunciato ad un concorso di bellezza, Miss Mondo Italia (nel quale era arrivata in finale), per concludere la carriera universitaria. Partecipa al Grande Fratello perché per lei rappresenta una sfida ed un’occasione di crescita personale. A primo acchito, la grinta e l’energia sembrerebbero esserci.

Grecia Colmenares – voto 7

L’attrice per eccellenza delle telenovele e vincitrice per ben due volte del Telegatto. Grecia è pronta a portare un po' di allegria nella casa e, infatti, dice di vedersi “felice” all’interno del reality. A giudicare dalla presentazione sarà difficile contenere il suo entusiasmo. Lo stesso incontenibile entusiasmo che la fa urlare di gioia quando arriva nel tugurio e la induce a pulirlo da cima a fondo.

Vittorio Menozzi – voto 6

Ingegnere e modello, classe 2002, Vittorio si definisce “un gran casino”. È per questo che, nonostante la laurea a pieni voti in Ingegneria, al momento vorrebbe fare uscire la sua creatività. Ha sin da subito colpito le concorrenti della casa per la sua bellezza. Speriamo che oltre al fisico statuario spicchi anche per una bella personalità.

Beatrice Luzzi – voto 6

La "star" di Vivere. Chi mai dimenticherà la cattivissima Eva Bonelli nella soap opera targata Mediaset? Così, a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello è Beatrice Luzzi che sin da subito ha messo le cose in chiaro, spiegando di non sapersi trattenere dal dire cose scomode. Definisce questa esperienza una sfida che le servirà per mettersi alla prova. Chissà se porterà un po' di Eva anche nella casa del Grande Fratello, i presupposti parrebbero esserci tutti.

Letizia Petris – voto 6.5

Giovanissima, Letizia è una fotografa con una storia unica e molto particolare alle spalle. Vive a Riccione e definisce la sua vita “una serie tv”: il padre e la madre erano due tossicodipendenti e si sono conosciuti in comunità a San Patrignano, dove Letizia ha vissuto gran parte della sua infanzia. Ha perso il padre – con cui ha avuto un rapporto molto speciale – molto giovane e di lui conserva i suoi insegnamenti. Alla prima impressione sembrerebbe essere una concorrente con la C maiuscola e questo Grande Fratello rappresenta la sua rinascita.

Marco Fortunati – voto 6

È il terzo concorrente ad entrare nel tugurio. 31enne, maestro di sci e di Bologna, Marco convive con la fidanzata, nonostante il suo “debole” per le donne che lo ha portato a compiere qualche errore. Si definisce competitivo e dice di essere pronto per vincere. Staremo a vedere.

Samira Lui – voto 6

“Grande Fratello occhio perché sarò imprevedibile”, è questa la promessa che Samira fa nel suo video di presentazione. 25enne, sin da bambina è stata messa a dura prova dalla vita; infatti, non ha mai conosciuto il padre, un’assenza molto importante anche se la modella ha spiegato di aver avuto una grande mamma. Decisa ad intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, rivela senza filtri di partecipare al reality per farsi conoscere. Da ammirare la sincerità.

Lorenzo Remotti – voto 6.5

Che Lorenzo porterà una sana dose di simpatia all’interno della casa è stato chiaro sin dai primi istanti del video di presentazione. È il primo calzolaio a varcare la porta rossa nella storia del Grande Fratello. Con un look molto bizzarro e stravagante, ha lasciato già intendere di essere un personaggio molto interessante. La sua esuberanza – e probabilmente non soltanto quella – gli consentirà di farsi spazio tra i protagonisti di questa edizione.

Anita Olivieri – voto 5

È toccato proprio a lei fare l’ingresso nella casa con Giuseppe Garibaldi. Partecipa al Grande Fratello per sfatare il mito della donna bella, bionda e basta. Lavora nel mondo del marketing, ma ha deciso di intraprendere questa esperienza per sentirsi libera. Chissà se ci riuscirà. Per il momento di lei sappiamo che ha tre lauree: una triennale, una magistrale ed un master (forse ha fatto male i conti).

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 8

Giunto alla sua quinta edizione, Alfonso Signorini riconferma la sua destrezza nel ruolo di conduttore. Nonostante il peso delle novità che incombeva su di lui e la responsabilità delle alte aspettative del pubblico per questo nuovo inizio, è riuscito a mostrarsi disinvolto e come sempre all’altezza nei panni del padrone di casa.

Cesara Buonamici – voto 7

Nonostante il cambio di studio repentino, dal Tg5 a quello del Grande Fratello, la giornalista ha dimostrato di sapersi ben destreggiare nei panni di opinionista. Cesara, inoltre, ha anche rivelato al pubblico un lato di sé fino ad ora poco conosciuto, quello ironico. A colpire, la grande preparazione che ha dimostrato di avere sui partecipanti al reality tanto che proprio da lei sono partite molte riflessioni nel corso della serata. Mitico lo spoiler del Tugurio ai concorrenti.

Ottima partenza per il reality che ieri sera ha registrato il 23% di share. Vedremo se i concorrenti sapranno alimentare o meno l’interesse del pubblico.