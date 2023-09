Al via il Grande Fratello: tutto quello che bisogna sapere sulla nuova edizione

Ventitré anni dopo il primo Grande fratello, il reality dei reality ritorna in onda con tante novità ma anche la voglia di tornare alle origini. A cominciare dal nome - Grande Fratello - che perde la sua appendice "Vip" pur avendo tra i protagonisti molti personaggi noti. Quest'anno, infatti, il cast sarà composto per metà da volti sconosciuti alla televisione e per l'altra metà da volti famosi, che hanno accettato di entrare nella Casa per raccontare le loro storie e provare a vincere il montepremi da 100mila euro.

Lo studio del Grande Fratello

Questa sera, lunedì 11 settembre, su Canale 5 Alfonso Signorini accompagnerà i tele spettori nel nuovo viaggio televisivo che si annuncia totalmente diverso dall'ultimo. A fargli compagnia, in studio, ci saranno due nuove protagoniste: Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. La prima, volto noto del Tg5, vestirà i panni di opinionista e dirà la sua sui concorrenti e su ciò che accade nella Casa. La seconda, figlia dell'inviato di Striscia Valerio Staffelli, si occuperà della postazione social e leggerà i commenti e i tweet del pubblico da casa. Prima della diretta tornerà anche il consueto appuntamento con il Gf Party, lo show in live streaming, che quest'anno è condotto da Annie Mazzola e Andrea Dainetti.

I concorrenti del Grande Fratello 23

Il cast dei Grande fratello 23 sarà composto da 21 concorrenti che varcheranno la porta rossa di Cinecittà in due momenti differenti: una parte lunedì sera e un'altra venerdì. Un terzo del cast è già stato reso noto nelle scorse settimane. Tra i personaggi famosi entreranno nella Casa il maratoneta altoatesino Alex Schwazer, dell’attrice Beatrice Luzzi (vista nella soap "Vivere) e la star delle telenovelas Grecia Colmenares. Come concorrenti sconosciuti, invece, ci sono ci sono Giselda Torresan (operaia), Letizia Petris (fotografa) e Vittorio Menozzi (ingegnere). Sugli altri nomi, circolati nelle ultime settimane, rimane invece il massimo riserbo e solo tra stasera (lunedì 11) e venerdì si conosceranno i restanti quindici concorrenti.

Grande Fratello, appuntamenti in tv

Come già era accaduto lo scorso anno, il Grande fratello avrà due appuntamenti settimanali in prima serata: il lunedì e il venerdì. Il pubblico potrà seguire i concorrenti nella Casa ogni giorno - 24 ore su 24 - attraverso il sito ufficiale e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terreste) oltre che su Mediaset Infinity (sito, app, smart tv). Su Canale 5, invece, il day-time è dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 e su Italia 1, dal lunedì al venerdì alle ore 13.