Chi è Vittorio Menozzi, l'ingegnere e tiktoker del Grande Fratello

Tra i concorrenti non famosi della nuova edizione del Grande Fratello c'è n'è uno, Vittorio Menozzi, che almeno al popolo di TikTok non è proprio sconosciuto. Modello, 23 anni, originario di Parma, Menozzi è praticamente un Nip su Instagram, ma seguitissimo sulla piattaforma di video, dove ha un seguito di oltre 11mila seguaci. I suoi video ironici sulla vita di un giovane modello tra passerelle, aerei e vita d'albergo ottengono migliaia di view dal 2022, quando Vittorio è sbarcato su Tik Tok.

Ma chi è davvero Vittorio Menozzi, volto emergente e pulito della moda italiana con la passione per i social? Di lui non si sa molto, ma almeno il suo curriculum televisivo è intonso. Per lui nessun precedente nei reality ne paparazzate o gossip. Perfetto per la nuova edizione del Gf dove a essere protagonista saranno le storie dei concorrenti. E a quanto pare Vittorio ne ha una da raccontare al pubblico.

Studente e modello

Menozzi ha frequentato l'università di Parma e si sta laureando in Management Engineering, ma da ormai un anno e mezzo lavora come modello. Reduce dall'ultima settimana della moda milanese, Vittorio ha già sfilato per importanti stilisti come Dolce & Gabbana e Missoni e viaggiare è la sua passione. " Amo fare il modello perché si viaggia tantissimo, adesso sono a Bologna, domani a Prato, dopo domani sarò a Monza", ha dichiarato Menozzi a Tv Sorrisi e Canzoni, aggiungendo: "Questo è un tipo di lavoro che puoi fare anche mentre stai studiando e questo è perfetto, io stesso sto studiando ingegneria. Questo lavoro non ha orari fissi e ti dà l’opportunità di portare avanti la tua carriera universitaria ".

I social e la musica