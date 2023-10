"Ci hai sbalorditi, siamo devastati...". Perché Heidi Baci ha lasciato la casa del Grande fratello

“Per motivi personali Heidi Baci ha lasciato la Casa di Grande Fratello” . È questo il comunicato ufficiale arrivato, come un fulmine a ciel sereno, nel corso della notte direttamente dalla pagina ufficiale della trasmissione. L’imprenditrice di origine albanese, dopo aver incontrato il padre durante la puntata ha deciso di ritirarsi dal reality. Il motivo? Ancora non è ben chiaro se ci sia davvero una situazione di fondo fuori dalla Casa che necessiti della sua presenza, però sicuramente l'uscita è legata al duro intervento del padre che le ha espresso tutto il suo disappunto per il legame che Heidi aveva stretto con l’attore e compagno d’avventura, Massimiliano Varrese.

Il rapporto di Heidi e Massimiliano

Da qualche settimana al centro di ogni puntata, vi era il tira e molla che vedeva protagonisti la Baci e Varrese; non era ben chiaro, infatti, agli spettatori da Casa quali fossero le reali intenzioni della 26enne, al contrario di quelle di Massimiliano, chiarissime fin dal primo momento. Un legame il loro costituito da alti e bassi, fino a quando l’imprenditrice che vive a Pescara qualche giorno fa aveva deciso di fare un passo avanti verso di lui, rivelando il suo interesse. Poi, è bastato un aereo ad aggirarsi sopra la Casa del Grande Fratello – a favore della coppia Heidi-Vittorio – seguito da un dialogo tra i due mentre Menozzi si stava lavando i denti, a far crollare tutte le certezze di Massimiliano e a farlo andare su tutte le furie. Un atteggiamento che ha infastidito molto la Baci ed è per questo che aveva deciso di prendere nuovamente le distanze dall’attore. Tutto ciò è decisamente precipitato qualche ora prima della diretta di ieri sera, quando Varrese durante un confronto con lei l’ha addirittura definita “maleducata” facendola arrabbiare moltissimo.

L’intervento del padre di Heidi

Naturalmente, il rapporto di Heidi e Massimiliano non è passato inosservato fuori dalla Casa più spiata d’Italia; in particolar modo, a rimanerne profondamente scossa è stata la famiglia della 26enne. È per questo che ieri sera, il padre della Baci, Genti, ha voluto varcare la porta rossa per esprimere il suo dissenso rispetto a ciò che aveva visto fino a quel momento. Così, mentre lei era freezata, l’uomo è partito all’attacco, lasciando tutti a bocca aperta: “Sono venuto qui perché ti voglio bene, sei mia figlia, quando sei entrata ci hai fatto veramente felici, dopo un po’ una scelta molto sbagliata ci ha sbalorditi e io e la mamma siamo devastati” . E ancora, ha continuato il padre di Heidi, sottolineando la differenza d’età tra la figlia e Massimiliano: “Alzare un polverone inutile tra te e un uomo più vecchio di me, tra un po’ andiamo in pensione, è stato come un pugnale al cuore. Io da quel momento non ti riconosco più, non ti vedo più com’eri prima, mi sembri un’altra persona. La cosa che non ho sopportato è che non sei riuscita a mettere un muro a una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più. Io non permetto a nessuno di trattare male mia figlia e di calpestare la tua dignità” . Poi, l’uomo dopo aver recriminato il comportamento della figlia ha affermato con molta schiettezza: “Io ho promesso a tua mamma che stasera ti porto a Casa, perché non sta bene. Tu qui hai pressione da una persona che ti si è messa addosso e ti ha rovinato il gioco” .

La replica di Massimiliano

È a questo punto che è intervenuto Signorini in difesa dell’attore per sottolineare la durezza delle parole di Genti: “Mi consenta di dirle che le sue affermazioni sono molto forti. Voglio dissentire. Massimiliano non ha mai trattato male Heidi, non ha mai esercitato violenza nei suoi confronti. Dire che tratta con violenza sua figlia è una falsità, mi perdoni ma non è vero” . Ma non è finita qui, perché l’uomo ha nuovamente ribattuto: "Io l'ho visto così. Lei ha fatto una scelta sbagliata. Fuori c'è un mondo bellissimo che l'aspetta e lei può uscire a testa alta adesso con me. Lei non è più la stessa. Si è spenta, è ansiosa. Massimiliano non lo conosco e non lo voglio conoscere però non mi piace. Non ho più riconosciuto mia figlia. Dargli il diritto di replica? Evitiamo. Sono qua solo per mia figlia" . A tutto questo, Heidi ha semplicemente risposto concordando con il padre rispetto alla personalità molto cupa e difficile di Massimiliano e poi si è limitata a dire: "La situazione è chiusa. Basta. È una persona cupa, impossibile, difficile. Gliel'ho detto più volte in faccia" . Poi, una volta uscito il padre di Heidi dalla Casa, Massimiliano e la Baci hanno avuto un ultimo confronto: "Dopo delle accuse così gravi è meglio tacere. Adesso ho capito di chi avesse paura Heidi e quello non sono io" , ha affermato l’attore evidentemente scosso per quanto accaduto.

L’abbandono di Heidi