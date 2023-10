Inarrestabile Beatrice, Arnold "paracadutista". Le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 5 ottobre, l’ottava puntata del Grande Fratello. Continuano gli scontri all’interno della casa più spiata d’Italia con Beatrice Luzzi sempre grande protagonista; anche Alex parrebbe iniziare a perdere la pazienza con Grecia. Grandi emozioni per Giuseppe Garibaldi che nella serata di ieri ha potuto riabbracciare mamma Pasqualina. Beatrice Luzzi è stata la preferita del pubblico e Lorenzo l’eliminato a sorpresa. Gli inquilini finiti al televoto sono: Grecia, Valentina e Anita. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle dell’ottava serata.

Concorrenti

Paolo Masella – voto 4.5

Paolo “cuore di mamma”, dopo due puntate all’insegna del silenzio, è tornato al centro delle dinamiche; inutile dire che il motivo è legato a Beatrice Luzzi. Masella è addirittura arrivato a pensare che l’attrice si fosse vestita di nero per fare la vittima il giorno prima della puntata e, inoltre, l’accusa anche di essere una professionista nel rigirare le frittate durante la diretta rispetto a quanto accaduto in settimana. Quello che dovrebbero capire all’interno della casa è che se non fosse per Beatrice molti di loro (purtroppo) non avrebbero nemmeno una clip.

Giuseppe Garibaldi – voto 7.5

Il nostro Garibaldi ci ha visto lungo e così ha deciso di avvicinarsi alla concorrente più forte di questa edizione, Beatrice Luzzi. Si rimane quasi increduli nel vederli vicini (e non soltanto per amicizia) eppure, nessuno dei due ha cercato di smentire l’interesse. Bisognerà capire se si tratta soltanto di un gioco o se i due facciano sul serio. Nel frattempo, il calabrese ha potuto riabbracciare la mamma Pasqualina con la quale ha sempre avuto un rapporto speciale, regalandoci grandi emozioni.

Arnold Cardaropoli – voto 4.5

Anche questa volta l’ha fatta franca. Arnold è finito al televoto flash per l’eliminazione salvandosi. A questo punto, però, dovrebbe darsi una svegliata perché è da più di tre settimane all’interno del reality e ad ogni puntata afferma di starsi sbloccando, ma agli occhi del pubblico pare sempre dormire sugli allori.

Alex Schwazer – voto 6.5

Sembrava che Alex una volta conclusa la sua storia personale fosse un po' diventato trasparente all’interno del reality; tuttavia, adesso parrebbe essere rientrato in pista, “scatenandosi” prima con Beatrice e poi Grecia. È proprio lui – inaspettatamente rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora – a scalpitare in puntata per chiedere la parola ed è sempre lui ad invitare la Luzzi a chiedere scusa e a fare un passo indietro. Speriamo che continui così soprattutto per dare un pochino di pepe in più a questa edizione (naturalmente evitando qualsiasi tipo di mancanza di rispetto).

Heidi Baci – voto 5

Continua Heidi passione confusione: Massimiliano o Vittorio? È questo il problema. Sono passate ormai settimane e non passa puntata in cui la Baci non venga chiamata in causa; in realtà non se ne comprende il senso dal momento che persevera nel dire una cosa in prima serata per poi cambiarla nel corso della settimana. Se tutto va bene – e se la concorrente arriverà fino in fondo – capiremo le sue intenzioni alla fine del reality. Per il momento, mentre Varrese in super led decanta la sincerità e l’affetto nei confronti di Heidi, lei in salotto abbraccia Vittorio.

Grecia Colmenares – voto 6

Anche Grecia come Beatrice ha ricevuto diverse magliette che non la descrivevano in modo carino (egoista, furba, etc…). In questa settimana ha addirittura fatto perdere le staffe ad Alex che fino ad ora ha sempre mostrato grande equilibrio; effettivamente mettere a bada l’entusiasmo della Colmenares è molto difficile (anche se questo non giustifica i toni un po' troppo forti utilizzati da Schwazer). Tuttavia, il fatto che durante la diretta non abbia pianto neanche una volta le fa guadagnare la sufficienza, perché ricordiamocelo lei è una “leona” .

Massimiliano Varrese – voto 5

“Sono pronto a scatenare l’inferno” . Basta davvero poco per mandarlo su tutte le furie (soprattutto se dall’altra parte c’è la Luzzi) e fargli elencare una sfilza di parolacce e insulti. Si continua sulla scia dell’ego Varrese dal momento che da una parte dice di non provare interesse per le copertine, dall’altra millanta di averne fatte a bizzeffe. Chissà come avrà preso l’errore della Luzzi che a inizio puntata gli chiede: “Come ti chiami Massimiliano Garrese?” .

Beatrice Luzzi – voto 8

Chi l’avrebbe mai detto? La più “rigida” della casa con il più giù goliardico di questa edizione, Giuseppe Garibaldi. Eppure, a quanto pare, tra i due sembrerebbe esserci un avvicinamento. Nel frattempo, la Luzzi continua ad essere il “bersaglio” degli inquilini. Che l’attrice non fosse simpatica ai compagni era chiaro già da tempo, ma in questi giorni le cose sembrerebbero precipitare. Addirittura, a farle scagliare mezza casa contro è stata la richiesta di un cambio letto. Non sarà un po' troppo? Il tempo passa, ma l’impressione è che da parte degli inquilini sia sempre di più una strategia: fare fuori la più forte (o quella che sa giocare meglio?). La notizia è che per il momento non sta funzionando perché la Luzzi è stata la preferita con una percentuale a dir poco schiacciante (47%).

Lorenzo Remotti – voto 6.5

Remotti è “inviperito” contro la Luzzi tanto da pensare che in camera da letto quest’ultima passi il tempo a provare la postura da adottare in puntata. Va bene l’antipatia (oltre che la strategia), ma così è un po' esagerato. È inaspettatamente l’eliminato della puntata e, probabilmente, a giocare a suo sfavore il team “pro-Luzzi”; peccato perché ha portato nella casa una sana dose di ironia e spontaneità.

Per l'ottavo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 16.7% di share.