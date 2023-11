Grande Fratello 2023, gli inquilini propongono uno sciopero della fame per Alex Schwarzer e il sogno delle Olimpiadi

Continua a far discutere la partecipazione di Alex Schwarzer all’interno della casa del Grande Fratello. L'atleta, negli ultimi giorni, sembrerebbe essere sempre più preoccupato a proposito del suo futuro e, soprattutto, della sua partecipazione alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Sin dal suo ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia, Alex non ha mai smesso di allenarsi e, adesso, ad aiutarlo sono proprio i compagni d’avventura che si dicono addirittura pronti ad indire uno sciopero della fame per sostenere Schwarzer.

La squalifica per doping e il messaggio di Alfonso Signorini

“Grande Fratello per me è la possibilità di raccontare la mia storia” , aveva detto Alex prima di varcare la porta rossa. Infatti, il campione è entrato nella Casa con un messaggio molto forte, quello di ripartire dopo grandi sconfitte. Era il 2008 quando Alex fece il suo ultimo minuto di marcia alle Olimpiadi di Pechino che gli fecero conquistare la medaglia d’oro. All’epoca aveva 23 anni e dedicò la sua vittoria al nonno. Poi la squalifica fino al 2016. Tuttavia, una nuova positività al doping lo costringe a stare fermo sino al 2024, nonostante l’assoluzione dalla giustizia ordinaria nel 2021. Schwarzer, però, non rinuncia al suo sogno di partecipare alle prossime Olimpiadi e, per, questo adesso è in attesa della sentenza sulla sua squalifica per doping.

“Tra poco, o tra pochi giorni, arriverà la sentenza che aspetti da diverso tempo” , ha rivelato il padrone di casa, Alfonso Signorini, all’atleta chiamato nella mistery room nella puntata di ieri sera, 6 novembre. Nel frattempo, a dare manforte al concorrente, è arrivato nella Casa anche un messaggio dalla mamma che si dice molto orgogliosa del figlio. Poi, l’intervento dell’opinionista Cesara Buonamici: “Noi speriamo che tu possa dimostrare che dall'inferno si possa ritornare” . “Speriamo di festeggiare con te”, ha concluso il conduttore.

Lo sciopero della fame dei compagni d’avventura

Come anticipato, Alex è in attesa della sentenza per poter inviare la propria candidatura alle Olimpiadi di Parigi e così, è tornato a parlarne con gli altri inquilini della Casa. “Alex mi ha spiegato che per la candidatura poteva darla fino a ieri, ma non è ancora arrivata la sentenza, quindi mi dispiace troppo per lui, a livello empatico sono a pezzi” , ha afferma Vittorio Menozzi. E ancora, ha continuato il modello tra le lacrime: “È la sua vita e mi fa star male questo. Lui ha sofferto anche tantissimi anni di depressione. A lui sono molto affezionato. Mi sento inutile, è una roba troppo più grande di me” .