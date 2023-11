Grande Fratello 2023, Greta Rossetti prima attacca Angelica e poi perdona Mirko (su invito di Alfonso Signorini)

Confronto con lieto fine al Grande Fratello. Ieri sera, 6 novembre, è andata in onda una nuova puntata del “papà” di tutti i reality e abbiamo visto Greta Rossetti tornare nella Casa di Cinecittà per un confronto diretto prima con Angelica Baraldi e poi con il fidanzato Mirko Brunetti. Infatti, nei giorni scorsi, l’ex tentatrice di Temptation Island, per mezzo social, si era lasciata andare a delle importanti affermazioni proprio su Angelica, definendola una "gatta morta" per via del suo avvicinamento al fidanzato Mirko. Così Greta ha deciso di affrontarla direttamente.

Il confronto tra Greta e Angelica

Secondo Greta non ci sono dubbi: Angelica si starebbe avvicinando troppo al suo Mirko. Tuttavia, la Baraldi da quando è entrata non fa altro che sottolineare quanto la sua testa ed il suo cuore siano soltanto per il suo fidanzato, Riccardo. Dichiarazioni che non sono bastate alla Rossetti che ha voluto incontrare Angelica: “Quello che hai visto è quello che penso: sei una gatta morta. Io ho tanti amici maschi, non mi cambio i vestiti per ballare con loro. Appena sei tornata hai preso Mirko e hai ballato, questo è un comportamento da gatta morta. Io giudico a seconda di quello che vedo. Lo tocchi, lo fai, è una dinamica che hai creato per non essere eliminata. Io guardo tutto” , ha subito tuonato l’ex tentatrice di Temptation.

Parole che secondo Angelica non sono vere e, al contrario, ha cercato di far capire a Greta che fino a questo momento ha tentato in tutti i modi di farla riappacificare con Mirko dandogli dei consigli. È a questo punto che è arrivata anche Anita a sostegno della Baraldi, la quale ha definito l’atteggiamento di Greta adolescenziale. A scagliarsi contro la Rossetti, lo stesso Mirko che, una volta rientrato in salotto, ha subito affermato: “È stata una brutta scena. Sono triste per questo. La parola gatta morta è brutta e chiedo scusa io ad Angelica” .

Il confronto tra Mirko e Greta

Come se non bastasse, Greta è stata protagonista anche di un altro faccia a faccia, quello con il fidanzato Mirko Brunetti. Così, dopo aver parlato direttamente con Angelica, la Rossetti ha incontrato il ragazzo. “Non pensi che hai esagerato?” , ha subito esordito il gieffino riferendosi allo scontro con Angelica. “Mi fa male come sei cambiato in poco tempo, tu dici che io ho esagerato però da fuori vedo che fai il nostro gesto con un'altra persona, come la devo prendere?” , ha risposto Greta. Senza peli sulla lingua, Mirko ha subito spiegato che quella con Angelica è una semplice amicizia e non c’è malizia, così ha continuato: “Se mi stai seguendo, non puoi pensare minimamente che io abbia fatto determinate cose con malizia. Speravo venissi qua a dare delle risposte a me” . E ancora, ha ribattuto la Rossetti: “Quello che passa da fuori è che state facendo una brutta figura, lo vedono tutti. L'ho detto a lei e lo dico anche a te. Lei l'ha fatto con un secondo scopo, perché era in nomination” .

Ma non contento, Mirko ha sottolineato di volere delle risposte dalla fidanzata: “Dovresti dare delle risposte a me, di quello che siamo oggi, del perché metti in dubbio quello che provo per te. Quando sei venuta qua, non me le hai date. Adesso è Angelica, prima è Perla, dopo sarà un'altra. Forse sei tu che non ti fidi di me” . “Sei stato freddissimo, mi sono girata tre volte per un tuo abbraccio, bastava poco che mi sciogliessi. Ce l'avevo con lei, so che tu sei buono, ingenuo” , ha affermato Greta.

Il chiarimento su “invito” di Alfonso Signorini