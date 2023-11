Il teatrino di Mirko, la trasparenza di Fiordaliso: le pagelle del Grande fratello

È andata in onda ieri sera, 6 novembre, la 17esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, sono stati tantissimi i temi affrontati: dall’ormai triangolo Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese e Giuseppe Garibaldi, al confronto tra Mirko Brunetti e la fidanzata Greta Rossetti che è voluta entrare nella Casa anche per parlare con Angelica Baraldi. Proprio quest’ultima, inoltre, ha finalmente riabbracciato il fidanzato Riccardo. Tantissime, infatti, le sorprese per i concorrenti: dall’attrice di Vivere che ha potuto rincontrare l’ex compagno, ad Alex che ha ricevuto un videomessaggio dalla mamma. Giselda è stata definitivamente eliminata dal gioco. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Ciro, Giampiero, Giuseppe, Vittorio, Grecia, Letizia e Massimiliano. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della diciassettesima serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 9

Mentre i giovani passano le giornate a piangere, zia Fiorda se la spassa. È questo quello che ci piace della cantante, sin dal primo momento del suo ingresso all’interno della Casa, ha portato una sana dose di freschezza, leggerezza e ironia. Inoltre, ultimamente – al contrario dei primi giorni – la concorrente non se ne tiene una, dimostrando sempre di essere una protagonista assoluta di questa edizione. Non a caso, è stata proprio lei a sottolineare – nonostante il rapporto che la lega ad Angelica – quanto fosse stata incoerente la reazione della Baraldi che, mentre piangeva per le parole di Mughini, piuttosto che “cantargliene quattro”, gli teneva la mano.

Giselda Torresan – voto 8

Senza ombra di dubbio, l’eliminazione più spiazzante fino a questo momento nella Casa del Grande Fratello. Giselda sin dall’inizio era candidata a vincere questa edizione del reality, poi piano piano qualcosa è cambiato, ma ciò non toglie che nessuno pensava che potesse uscire così presto dalla trasmissione. Tuttavia, ad onor del vero, c’è anche da dire che all’interno della Casa non ha poi creato chissà quante dinamiche. Peccato, abbiamo perso la nostra Heidi tra le “caprette” che le hanno fatto ciao.

Mirko Brunetti – voto 3

Probabilmente Mirko ha scambiato la Casa del Grande Fratello per l’Is Morus Relais di Temptation Island. La storia si ripete: nel programma di Maria De Filippi stava con Perla, ma era attratto da Greta, adesso sta con Greta, ma scherza con Anita. Come se non bastasse, non c’è due senza tre, e così si aggiunge anche Angelica. È per questo che Greta è voluta entrare nella Casa per un confronto diretto prima con Angelica (dandole della gatta morta) e poi con il fidanzato. Tuttavia, per la seconda volta consecutiva, Mirko si è arrampicato sugli specchi; così piuttosto che abbracciare Greta una volta uscito dalla porta rossa è rimasto impalato. Ma la cosa più grave non è questa, perché - come se non bastasse - l’abbraccio è arrivato, ma soltanto su invito di Alfonso Signorini. Insomma, un teatrino patetico.

Giampiero Mughini – voto 7

Dopo essere stato messo alla gogna mediatica nella scorsa puntata, il giornalista è stato il primo a salvarsi al televoto. Evidentemente il pubblico ha compreso che quello di Mughini è stato uno scivolone, privo della volontà di fare del male ad Angelica. Che dire, ancora una volta, il “bersaglio” del gruppo ottiene la meglio.

Massimiliano Varrese – voto 5.5

Il colmo dei colmi: a Massimiliano Varrese viene chiesto se gli piace Beatrice Luzzi e lui tace. E pensare che fino a qualche giorno fa tra i due era scontro aperto. Certo, i dubbi rimangono ancora molto forti, soprattutto se pensiamo all’excursus di Varrese fino ad oggi: prima era cotto di Heidi Baci, poi ha detto che aveva una persona fuori e, infine, parlando con Petrone escogitava piani “diabolici” per far “innamorare” Beatrice Luzzi di lui. Vedremo fino a che punto arriva; quello che ci consola è che almeno non assistiamo più ai suoi infiniti monologhi in prima serata in cui decantava il suo essere “superiore” a tutti.

Giuseppe Garibaldi – voto 4.5

Al peggio non c’è mai fine: Garibaldi prima ne ha dette di ogni a Beatrice e adesso pretende spiegazioni sul perché la Luzzi parli con Varrese. Ma non è finita, perché non contento, con le mani sui fianchi chiede a Massimiliano: “Ma tu che problemi hai?” . Potremmo dire che l’espressione di Giampiero Mughini – evidentemente annoiato - mentre Garibaldi se la ride a crepapelle, rispecchia perfettamente il pensiero di molti spettatori da casa.

Alex Schwazer – voto 6

Presto il campione potrà scoprire l’esito della sentenza in merito alla squalifica che attende da tanto tempo. Ad incoraggiare Alex, un videomessaggio della mamma che probabilmente avrà notato quanto il concorrente negli ultimi giorni abbia leggermente perso l’entusiasmo mostrato inizialmente. Speriamo che questo possa accadere, altrimenti tra qualche mese di Schwazer al Grande Fratello verrà ricordato solo il tapis roulant.

Angelica Baraldi – voto 5

“Finalmente protagonista e vittima” , le dice Beatrice Luzzi; effettivamente l’attrice non ha tutti i torti. Dal primo giorno all’interno della Casa, Angelica non è stata mai particolarmente protagonista delle puntate; tuttavia, è bastata la battutaccia di Mughini prima e l’avvicinamento di Mirko dopo per metterla al centro dell’attenzione. Abbiamo capito che la battuta decisamente sgradevole di Giampiero le abbia dato fastidio, ma allora perché gli ha tenuto tutto il tempo la mano, mentre tutta la Casa lo nominava in sua difesa? E soprattutto, perché mentre piangeva a fine serata – sostenendo che il motivo fossero le parole di Giampiero – lamentava la preoccupazione di essere eliminata dal televoto? Cara Angelica, qualcosa non ci convince.

Beatrice Luzzi – voto 8

La regina di cuori di questa edizione. Beatrice ieri sera è stata protagonista di un momento molto emozionante. Così, non solo ha ricevuto un video messaggio dai suoi due figli, ma ha anche rincontrato il suo ex compagno, Alessandro. I due hanno lanciato un bellissimo messaggio; infatti a colpire profondamente sono state le splendide parole che Alessandro ha riservato a Beatrice, nonostante non siano più una coppia.

Ascolti in crescita per la diciassettesima puntata del reality che, nella serata di ieri, ha registrato il 20.5% di share.