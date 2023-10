Grande Fratello 2023, ipotesi Manuela Carriero dopo l’addio a Uomini e Donne

Aria di grandi novità al Grande Fratello. Dopo l’ingresso di tre nuovi concorrenti nella Casa più spiata d’Italia – Mirko Brunetti, Jill Cooper e Giampiero Mughini - adesso arriva anche l’ipotesi Manuela Carriero. Quest’ultima, infatti, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe appena abbandonato il trono di Uomini e Donne, ma a quanto pare per lei la carriera televisiva sembrerebbe non essere terminata. Manuela ormai è un volto conosciuto per i telespettatori più affezionati alla rete ammiraglia del Biscione. Lo scorso anno è stata una grande protagonista di Temptation Island, insieme al suo ex fidanzato Stefano Sirena, poi è rimasta al centro del gossip per la relazione con Luciano Punzo. Adesso, dopo la fine della sua esperienza nel dating show pomeridiano di Maria De Filippi, per lei potrebbe aprirsi un nuovo spiraglio, l’ingresso al Grande Fratello di Alfonso Signorini.

L’ipotesi di Manuela al Grande Fratello

A lanciare l’indiscrezione, come spesso accade, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, sul proprio profilo Instagram avrebbe aperto alla possibilità dell’ingresso dell’ormai ex tronista nel “papà” di tutti i reality. Certamente, la sua partecipazione potrebbe garantire un po' di pepe in più al Grande Fratello che – soprattutto in queste ultime puntate – sta ammorbidendo la linea editoriale sposata inizialmente. Peraltro, i concorrenti sicuramente gradirebbero l’ingresso della Carriero che ha mostrato nelle sue precedenti esperienze televisive di aver un carattere “a favor di telecamera”. Inoltre, Manuela non sarebbe l’unico volto arrivato direttamente dal programma estivo per eccellenza di Canale 5, Temptation Island; nella casa di Cinecittà ha già varcato la porta Mirko Brunetti, reduce dell’ultima edizione della trasmissione. Lo scorso anno, invece, aveva fatto il suo ingresso proprio la vecchia frequentazione di Manuela, Luciano Punzo, anche se la sua permanenza all’interno della Casa è durata poche settimane.

L’addio al trono classico

Naturalmente, è ancora presto per poter parlare dell’ingresso di Manuela all’interno della Casa del Grande Fratello; l’abbandono del trono, infatti, deve essere ancora mandato in onda. Fino a questo momento, si tratta soltanto di indiscrezioni relative alle puntate di Uomini e Donne già registrate. A quanto pare, stando a quanto riportato sui social da Lorenzo Pugnaloni, Manuela avrebbe deciso di abbandonare il programma a causa dello scarso interesse dei suoi corteggiatori, Michele Longobardi e Carlo Marini. Insomma, adesso non ci resta altro che attendere per scoprire quale sarà il futuro televisivo di Manuela Carriero.