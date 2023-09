Temptation Island Winter, ecco chi ci sarà alla conduzione

L'attesa è finita. Dopo settimane di indiscrezioni, conferme e poi smentite, è stato ufficializzato il nome del conduttore della versione invernale di Temptation Island. Sarà ancora una volta Filippo Bisciglia a condurre le coppie di fidanzati nel viaggio nei sentimenti che, per la prima volta, si svolgerà in pieno inverno. L'ex gieffino è stato riconfermato, forte dell'affetto del pubblico e di quei suoi modi di fare empatici e gentili, che lo hanno reso perno fondamentale della trasmissione.

Il breve filmato sui social

Nelle scorse ore Filippo Bisciglia ha sorpreso i fan pubblicando un video sulla sua pagina Instagram, nel quale ha confermato la sua presenza alla conduzione del programma. " Oggi finalmente posso ufficializzare che alla conduzione di Temptation Island Winter Edition (come si chiamerà lo scopriremo a breve) ci sarò io ", ha esordito nel breve filmato social il conduttore, che con l'occasione ha voluto ringraziare la produzione e la rete per l'opportunità: " Per me è un onore scendere in campo nel palinsesto Mediaset invernale. È molto gratificante e di questo ringrazio Maria De Filippi, la Fascino e Mediaset" . Come sarà la versione invernale di Temptation Island, però, non è ancora chiaro.

Come sarà la trasmissione

Abbandonata la spiaggia, il mare e la splendida Sardegna, la produzione si sposterà - con ogni probabilità - in montagna per dare vita alla prima edizione invernale di uno dei programmi più visti del palinsesto estivo di Mediaset. Per la rete si tratta di una scommessa, ma a giudicare dal riscontro in termini di auditel avuto dall'ultima edizione, le premesse sono ottime. La produzione è già ufficialmente al lavoro, ma Temptation Island Winter deve ancora prendere forma.

Casting e messa in onda