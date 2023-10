Terremoto a Uomini e donne, la tronista Manuela abbandona il programma: cosa è successo

A meno di due mesi dall'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne il dating show perde uno dei suoi protagonisti. Sabato 21 ottobre si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate e la tronista Manuela ha deciso di lasciare il programma senza fare la sua scelta. L'indiscrezione è trapelata dal pubblico presente in studio ed è iniziata a circolare rapidamente sul web, scatenando le reazioni dei fan del programma.

Chi è Manuela Carriero

Manuela Carriero è diventata un volto noto del piccolo schermo grazie alla partecipazione a Temptation Island 2021. Durante l'esperienza nel reality dei sentimenti la 34enne di Brindisi ha lasciato il fidanzato Stefano e ha cominciato una nuova relazione con il tentatore Luciano Punzo. La loro storia d'amore durata oltre un anno, però, si è conclusa poco prima dell'inizio della recente estate. Così Maria De Filippi ha scelto di chiamarla a Uomini e donne per offrirle il trono classico e Manuela, che è molto seguita sui social network, ha deciso di accettare, mettendosi in gioco. Il suo percorso nel dating show di Canale 5, però, non è stato facile. Tanti corteggiatori sono arrivati in studio per provare a conquistare il suo cuore, ma Manuela ha vissuto l'esperienza tra alti e bassi, convinta che i ragazzi fossero più interessati alle telecamere che a lei. Da qui sarebbe maturata la scelta di lasciare Uomini e donne.

Perché Manuela ha abbandonato il trono