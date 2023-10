Massimiliano al veleno, la dolcezza di Anita: le pagelle del Grande Fratello 2023

Un nuovo appuntamento del Grande Fratello è andato in onda ieri sera, 9 ottobre, in diretta su Canale 5. Beatrice Luzzi si riconferma grande protagonista di questa edizione e così l’abbiamo vista in un faccia a faccia con l’attrice Jane Alexander (alla quale Alfonso ha chiesto di entrare nella casa come concorrente); ma non soltanto, perché si è tanto parlato anche del bacio che ha scambiato con Giuseppe Garibaldi. Continua a far discutere il triangolo Massimiliano, Heidi e Vittorio che addirittura proverebbe un interesse per Anita. Una grande sorpresa per quest’ultima che ha potuto riabbracciare il padre Angelo. La preferita del pubblico è stata Grecia; i concorrenti finiti al televoto, invece, sono: Valentina, Beatrice, Arnold e Heidi. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della nona serata.

Concorrenti

Grecia Colmenares – voto 6.5

Era partita come la “Cenerentola” di questa edizione, ma adesso “zia Fiorda” l’accusa di non lavare nemmeno un piatto (mansione in cui Cenerentola non era seconda a nessuno) e, nel frattempo, sottolinea anche quanto Grecia sembrerebbe non accettare il “tramontare” del suo personaggio televisivo. Secondo gli inquilini della casa, a Grecia non importa nulla di loro, ma soltanto del suo pubblico. Effettivamente, qualcosa del comportamento dell’attrice sembrerebbe non convincere fino in fondo ed è per questo che non ci rimane altro che cercare di capire se la Colmenares al di fuori della casa più spiata d’Italia sia davvero “Cenerentola” o una delle “sorellastre”. Nonostante tutto, è la preferita del pubblico (il team pro-Luzzi colpisce ancora).

Paolo Masella – voto 5.5

Probabilmente “invidioso” del ruolo da protagonista assoluta di Heidi nella saga passione confusione, Paolo ha deciso di sottrarle il ruolo; è per questo che da qualche giorno si “barcamena” tra Letizia e Anita. Tuttavia, c’è soltanto un piccolissimo particolare, Letizia è fidanzata e Anita – a quanto pare – ha una relazione complicata alle spalle, oltre che un principio di interesse per Vittorio. Ah... non dimentichiamo che c’è anche Lady Fagiana che si dice incuriosita da Masella. Speriamo che almeno lui possa fare chiarezza. Inutile dire che in puntata ha negato tutto e forse ha ragione Alfonso quando dice che “Paolo è fondamentalmente innamorato di se stesso” .

Rosy Chin – voto 5

Protagonista di un vero e proprio volta bandiera, Rosy ha deciso di risolvere (improvvisamente) tutte le incomprensioni con la Luzzi; nella vita si può sicuramente cambiare idea, ma a lasciare perplessi in questo caso è il tempismo. Come mai la tregua arriva dopo che la Luzzi è stata per la seconda volta consecutiva la preferita del pubblico? Pura strategia o paura di non piacere? Attenzione, però, perché alle nomination a sottoscrivere la sua "coerenza" è arrivato un voto ai danni di Beatrice. Non aveva deciso di resettare tutto?

Vittorio Menozzi – voto 6

È passato dall’essere in letargo, al diventare il protagonista di un triangolo. È trascorso un mese, però almeno abbiamo capito che Vittorio è un concorrente del Grande Fratello 2023. Parla con Heidi, ma le piace Anita, e fin qui le cose sembrerebbero essere chiare, adesso dovrebbe essere lui a fare il primo passo. Speriamo che - almeno questo - sia il primo step per essere maggiormente coinvolto nelle dinamiche della casa.

Heidi Baci – voto 5.5

Chi la fa l’aspetti: dopo aver dato un bel due di picche a Massimiliano Varrese per almeno due puntate di fila, adesso è lei a prendere “una tranvata” dal bel Vittorio che dal canto suo, sembrerebbe essere interessato ad Anita. Chissà se adesso Heidi si renderà protagonista di un dietrofront avvicinandosi di nuovo a Varrese. Per il momento deve incassare “il colpo”.

Beatrice Luzzi – voto 7

Continua a far discutere e ad essere la vera e grande protagonista di questo Grande Fratello. Così – inaspettatamente – è stata proprio lei a scambiare il primo bacio di questa edizione con Giuseppe Garibaldi che dal canto suo, però, non appare totalmente limpido. “Improvvisamente”, questa settimana, i compagni sembrerebbero voler mettere un punto a tutte le incomprensioni con lei, ma non si può non tenere in considerazione che questo sia accaduto nell’esatto momento in cui la Luzzi è stata per la seconda volta la preferita del pubblico. Speriamo che Beatrice sappia bene valutare chi con lei sia sincero e chi non, ma per quello che ci ha mostrato fin ad ora, siamo certi che Beatrice saprà farlo. Tuttavia, in quest’ultima puntata, la concorrente ha compiuto un piccolo “passo falso” e così, nel confronto con Jane Alexander rispetto alle dichiarazioni del presunto ruolo sottrattole in Elisa di Rivombrosa, non ne è uscita nel migliore dei modi ed è per questo che ha dovuto chiedere scusa.

Massimiliano Varrese – voto 4

Continua a dire che la Luzzi vive di luce riflessa, ma fino a questo momento (triangolo Heidi, Vittorio, Varrese a parte) non abbiamo mai sentito parlare di Massimiliano se non proprio per l’attrice. È forse lui a vivere di luce riflessa? D’altronde, se non parlasse continuamente di lei all’interno della casa probabilmente non avrebbe nemmeno una clip in puntata. In tutto ciò, non possiamo non notare quanto i suoi interventi siano spesso piccati e con una punta di cattiveria; a dimostrazione di questo la “malizia” con cui va da Garibaldi a chiedere (a proposito del legame con Beatrice): “E se arrivasse Samira?” .

Giuseppe Garibaldi – voto 5.5

Non capiamo a che gioco stia giocando: da una parte si ingelosisce per il bacio (dato per gioco) di Beatrice a Massimiliano; dall’altra, invece, lascia intendere che le piace Samira. A questo punto la domanda nasce spontanea: non è che il nostro Garibaldi ha capito quanto fuori Beatrice sia forte e vorrebbe arrivare in finale? Giuseppe deve star bene attento perché il pubblico non dimentica e a passare “dalle stelle alle stalle” ci vuole davvero un attimo.

Anita Olivieri – voto 8.5

Anche Anita è una concorrente molto forte di questa edizione, sicuramente una di quelle che si sta esponendo di più, mettendosi in gioco e prendendosi anche gli eventuali rischi. Nella puntata di ieri, ha avuto modo di raccontare la sua storia con grande sincerità, permettendo così di farsi conoscere al meglio. È forse per il suo passato, segnato dalla separazione dei genitori, che Anita ha questo carattere fortemente temprato. A farle una grande sorpresa è arrivato all’interno della casa proprio il padre Angelo che ha potuto riabbracciarla, dandole anche dei preziosi consigli.

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 8

Il padrone di casa ha aperto la serata con un pensiero doveroso rivolto a quanto sta accadendo in questo momento in Israele, sottolineando che il Grande Fratello ha lo scopo di regalare spensieratezza, senza però poter/dover dimenticare gli avvenimenti di questi giorni. Voltando pagina, Signorini è tornato a condurre con la schiettezza che lo contraddistingue ed è per questo che – probabilmente non potendone più della morale (sempre dietro l’angolo) di Rosy – le ha chiesto di essere un pochino più diretta.

Cesara Buonamici – voto 7.5

Come al solito la nostra Cesara sa sempre cogliere il punto, proponendo analisi lucide e precise. E così è proprio lei a far notare a Varrese quanto sia “ossessionato” dalla Luzzi, nonostante ne parli sempre male. Cerca di spronare i concorrenti a lasciarsi andare un pochino di più, invitandoli ad aprirsi e ad essere chiari gli uni con gli altri.

Ascolti leggermente in rialzo rispetto alla scorsa puntata per il reality che nella serata di ieri ha registrato il 17.9% di share.