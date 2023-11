Gf 2023: prima la lite, poi Mirko e Perla nello stesso letto. "Come a casa"

Mirko e Perla sempre più vicini al Grande Fratello. La scorsa notte, infatti, i due ex fidanzati hanno condiviso lo stesso letto, dopo aver avuto l’ennesimo confronto. Naturalmente, continua ad aleggiare il “fantasma” di Greta Rossetti, la fidanzata di Brunetti, prima che il marchigiano entrasse nella Casa più spiata d’Italia. Tuttavia, Mirko e Perla, accettando la proposta dei loro inquilini durante il gioco obbligo o verità, hanno dormito insieme.

Mirko e Perla insieme nel letto

Inutile dire quanto le telecamere della trasmissione, poco prima che venisse staccata la diretta, siano stato puntate sulla (non) coppia. I due hanno condiviso attimi di complicità, scherzando e chiacchierando sotto le coperte, dopo un iniziale imbarazzo. Poi, si sono avvicinati sempre di più. “Mi viene spontaneo difenderti”, ha detto Brunetti; “So farlo da sola”, ha replicato decisa la Vatiero.

Ma non è finita qui, perché secondo i video circolati in rete, sembrerebbe che Perla avesse detto all’ex: “Come a casa”. Il riferimento è evidentemente alla loro lunga convivenza durata quasi cinque anni, prima della loro partecipazione a Temptation Island che li ha portati alla rottura definitiva. Purtroppo, però, a smorzare l’entusiasmo dei fan curiosi, sintonizzati sul canale 55 del digitale terrestre, ci ha pensato la regia che come è noto stacca la diretta con la Casa alle 2 di notte, per riprenderla il mattino seguente alle 9.

Il confronto tra Mirko e Perla

Prima di condividere lo stesso letto, Mirko e Perla sono stati protagonisti di un nuovo confronto. Il motivo del loro botta e risposta? Come sempre il passato. Mirko ha lamentato il fatto di sentirsi sempre la causa della loro rottura e così, ha tuonato: “Per come parli e per come affronti le cose, sembra sempre che io fossi quello che ha sbagliato, l’unico str***o della situazione. E per te è tutto giustificato”. A questo punto, la replica di Perla: “Ma io ti sto dicendo questo? Io lo dico da un mese che non è così”. Poi, la salernitana ha ammesso: “Non è così, tu hai la tua parte ed io la mia”.

Alla fine, tutto si è concluso nel migliore dei modi. Perla, infatti, si è seduta sulle gambe dell’ex fidanzato e i due si sono abbracciati e baciati sul viso. Così, Mirko ha subito detto: “Non ci serve questo adesso”, riferendosi alle discussioni. Insomma, tutto risolto a giudicare dalla scelta di voler condividere lo stesso letto; chissà cosa ne penserà Greta che, nel frattempo, si prepara a varcare lal porta rossa nella puntata di sabato 2 dicembre.