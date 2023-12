Grande Fratello 2023, news e televoto: cosa c'è da sapere sulla puntata di oggi

Ci siamo. È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Così, questa sera, 30 dicembre, a partire dalle ore 21.25 il “papà” di tutti i reality, tornerà in diretta su Canale 5 con una scoppiettante puntata. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa di Cinecittà dove gli animi – nonostante la magia del Natale – sembrerebbero essere sempre accesi. Ad affiancare il padrone di casa, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Al Grande Fratello è sempre tempo di scontri. In quest’ultima settimana, in particolare, la Casa sembrerebbe essere “esplosa”. Tutto sarebbe accaduto a partire dalla Vigilia di Natale, quando Beatrice Luzzi ha riferito a Garibaldi che qualcuno (Marco Maddaloni) lo considererebbe un “burattinaio”; da quel momento il caos. Il giovane calabrese, infatti, non ha preso per nulla bene questa affermazione e così, si sarebbe infuriato a tal punto da tirare un pugno al muro. Questa sera sicuramente si approfondirà la vicenda con i diretti interessati, a partire da Marco Maddaloni, colui che ha espresso il suo pensiero durante una chiacchiera confidenziale con la Luzzi.

Proprio quest’ultima, inoltre, è stata al centro di uno scontro anche con Letizia che, nel frattempo, pare manifestare i primi dubbi sul rapporto con Paolo. La Petris, a quanto pare, inizierebbe a sentirsi appesantita dalla situazione con il romano. E ancora, incomprensioni anche tra Fiordaliso e gli altri inquilini. Il motivo? Gli schiamazzi notturni dei compagni d’avventura che non le permetterebbero di riposare.

Televoto e nomination

Anche per questa puntata gli inquilini potranno dormire sonni tranquilli. Questa sera, infatti, non è prevista alcuna eliminazione; al contrario, il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al prossimo televoto (dove in lista d’attesa c’è già Federico Massaro) rischiando così l’eliminazione. Tre gli inquilini in attesa del verdetto: Grecia Colmenares, Monia La Ferrera e Perla Vatiero. Secondo i sondaggi, l'inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Grecia; la concorrente meno votata sarebbe, invece, Monia. Naturalmente, però, fino alla puntata di questa sera non è ancora detta l’ultima parola e soltanto nel corso della diretta scopriremo la volontà dei telespettatori.