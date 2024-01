Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ci siamo, l’attesa è finita. È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Questa sera, 23 gennaio, dopo più di una settimana di assenza, ritorna in diretta su Canale 5, a partire dalle ore 21.25, il 32esimo appuntamento con il “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini è pronto a riaprire le porte di Cinecittà per capire come sono andate le cose in questa settimana nella Casa più spiata d’Italia. Ad affiancare, come sempre, il padrone di casa, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa, mostrando in diretta quelli più divertenti e piccati.

Le anticipazioni della puntata

C’è sempre una polemica di mezzo se si tratta di Stefano Miele. Da quando lo stilista è entrato nel loft di Cinecittà, infatti, è sempre stato protagonista di scontri e battibecchi. Così, ha persino fatto perdere la pazienza a Perla, tirata in ballo da Stefano in una discussione che coinvolgeva anche Monia La Ferrera. Tuttavia, Perla non è la sola ad aver manifestato il suo malcontento (oltre che alcune perplessità) circa il comportamento di Miele, tra questi anche Letizia Petris; stasera probabilmente capiremo qualcosa in più, anche a seguito di alcune sue affermazioni su Greta e Federico Massaro.

E ancora, il comportamento di Beatrice Luzzi continua a far indispettire alcuni dei suoi compagni d’avventura, prima tra tutti Perla Vatiero che – confrontandosi con Greta – l’ha descritta come una persona che vuol dire a tutti cosa fare: questa sera un faccia a faccia tra le due. A proposito di Greta e Perla, ritorna il triangolo più discusso di questa edizione, Mirko, Greta, Perla. La scorsa puntata, Alfonso Signorini ci aveva lasciati con un enorme punto di domanda, l’eventuale ritorno di Brunetti nella Casa come ospite. Chissà se nel corso della diretta scopriremo qualcosa in più. Ad ogni modo, Mirko sarà protagonista di un confronto con Massimiliano e Federico. Infine, grandi emozioni per Giuseppe Garibaldi, che riceverà un'inaspettata sorpresa dalla sua famiglia con la banda musicale al seguito, e per Marco Maddaloni che potrà finalmente riabbracciare il papà Gianni.

Televoto e nomination

Per questa puntata gli inquilini potranno dormire sonni tranquilli. Questa sera, infatti, non è prevista alcuna eliminazione; al contrario, il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al prossimo televoto (dove in lista d’attesa c’è già Stefano Miele, a causa di un provvedimento disciplinare) rischiando così l’eliminazione. Tre gli inquilini in attesa del verdetto: Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Federico Massaro. Secondo i sondaggi, l'inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Beatrice; il concorrente meno votato sarebbe, invece, Sergio. Naturalmente, però, fino alla puntata di questa sera non è ancora detta l’ultima parola e soltanto nel corso della diretta scopriremo la volontà dei telespettatori.