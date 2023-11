GF 2023: non solo Greta Rossetti, ecco chi potrebbe entrare nella casa

Novità in vista al Grande Fratello. Come annunciato nel corso di queste puntate del “papà” di tutti i reality, il cast della Casa di Cinecittà non è al completo; al contrario, infatti, si cercano sempre nuovi concorrenti desiderosi di intraprendere questa avventura. Sono di queste ultime ore le voci circolate sui probabili inquilini che varcheranno la famigerata porta rossa. A lanciare qualche indiscrezione - e a smentirne qualche altra - ci ha pensato proprio il padrone di casa, Alfonso Signorini.

Il probabile ingresso di Rosanna Fratello

Si vocifera ormai da parecchio tempo del suo ingresso nella Casa di Cinecittà. Adesso, a quanto pare, sembrerebbe essere arrivato il suo momento. Stiamo parlando di Rosanna Fratello. Ad annunciare l’ingresso dell’attrice e cantante italiana nella puntata di sabato 2 dicembre, il portale Leggo.it. Insomma, un altro vip che arricchisce il cast del reality che, come ormai è noto, ogni anno nel mese di dicembre è portato a compiere una scelta: proseguire la loro avventura o abbandonare e trascorrere le vacanze di Natale in famiglia? Al momento, tuttavia, parrebbe che tutti siano intenzioni a continuare il loro percorso; d’altronde, hanno già lasciato la casa Ciro Petrone e Giampiero Mughini.

L’ingresso di Greta Rossetti

Su questo non ci sono dubbi: Greta Rossetti varcherà la porta rossa. È uno dei momenti più attesi per gli appassionati al triangolo Mirko-Greta-Perla che sta tenendo banco al Grande Fratello. Anche l’ex tentatrice di Temptation Island – con cui Mirko aveva una relazione fino al suo ingresso nel reality di Canale 5 – farà il suo ingresso nella serata di sabato 2 dicembre.

La proposta per Greta era arrivata nel corso della diretta della scorsa puntata, quando Alfonso Signorini le aveva chiesto di diventare una nuova concorrente: “Tutti si aspettano e vogliono che entri nella Casa come concorrente, poi c'è invece chi non ti vuole. Fatto sta che, tra chi ti vuole e chi no, Greta è sempre in mezzo. Per te non sarebbe un'esperienza facile da affrontare, ma la domanda te la faccio: sabato te la senti di entrare come concorrente e di vivere quotidianamente tra Mirko e Perla?”.“Posso pensarci?”, aveva risposto in un primo momento la 26enne, prima di rientrare in studio per rendere nota la sua decisione: “Sono delusa da lui, sono dell'idea che da ogni esperienza impegnativa bisogna trarre qualcosa di positivo. Quindi non voglio negarmi questa esperienza per lui, quindi assolutamente sì”.

Ad esprimere la sua opinione sull’ingresso della Rossetti, ci ha pensato proprio Signorini, rispondendo su Instagram ad alcune domande degli utenti. “Entrerà perché vuole giocarsi la sua partita”, ha spiegato il conduttore. Poi, alla domanda di una fan che le chiedeva di chi fosse innamorato Mirko Brunetti, Alfonso ha risposto: “Sicuramente di se stesso. Il resto, si accettano scommesse”.

Altri concorrenti in vista per il reality?

Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci sull’ingresso di Filippo Bisciglia nella Casa di Cinecittà. Tuttavia, a smentire la notizia ci ha pensato proprio Alfonso Signorini che nelle sue Instagram Stories ha scritto “Fake”. Inoltre, ha confermato l’arrivo di una nuova concorrente donna e, dunque, a questo punto potrebbe trattarsi proprio di Rosanna Fratello.

E ancora, previsto prossimamente anche un nuovo inquilino: “Un nip che arriva da Seul”. Ma non è finita, perché quando i fan hanno suggerito al conduttore di far entrare un bel ragazzo per far perdere la testa a Perla, lui ha risposto: “Presto ne entra uno notevole”. Infine, sull’ipotesi dell’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Luca Vetrone, ha ironizzato: “Ma si chiama Vetrone o Petrone?”. Insomma, ne vedremo delle belle.