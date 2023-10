Da Rosy a Vittorio, le pagelle del Grande Fratello 2023

Una nuova puntata del “papà” di tutti i reality è andata in onda ieri sera, 2 ottobre, su Canale 5. Nuovi scontri e confronti sembrerebbero essere sempre più frequenti all’interno della casa del Grande Fratello con Beatrice Luzzi sempre al centro delle querelle tra gli inquilini. A “consolare” un Massimiliano Varrese sempre più invaghito della bella Heidi, le parole dell’ex compagna – e mamma di sua figlia Mia – Valentina Melis. Il secondo eliminato di questa edizione è Marco Fortunati; gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Beatrice, Letizia, Lorenzo, Arnold, Giselda, Alex, Valentina e Vittorio. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della settima serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 7

Un tugurio al veleno per la nostra cara Fiordaliso che ha colto la palla al balzo per sparare a zero su un bel po’ di concorrenti: da Rosy, a Beatrice, a Lorenzo, a Grecia a Garibaldi; insomma, l’artista non ha proprio risparmiato nessuno. Tuttavia, "zia Fiorda" non ha problemi nel dire ciò che pensa (per fortuna) anche rischiando di esporsi sin troppo. Forse è per questo che è uno dei personaggi più amati dentro e fuori la casa; il pubblico apprezza chi ci mette la faccia e non chi si nasconde dietro ad un dito.

Giselda Torresan – voto 5

Forse le è caduta la “maschera”. Tutto è iniziato la scorsa puntata, quando la Torresan è stata mandata al televoto dalla Luzzi (preferita del pubblico); è in quel momento che Giselda è apparsa stizzita per una battuta – effettivamente poco carina - di Beatrice in cui le rinfacciava di averle regalato dei vestiti (in realtà uno), poi definiti da lei uno “straccio”. Tuttavia, stando a quanto visto a fine puntata, Giselda è andata su tutte le furie per non essere stata la preferita del pubblico. Diciamo che è bastato poco per farle dimenticare la montagna e Mauro Corona. Inutile dire che nella puntata di ieri sera è tornata ad essere la Giselda versione “Alice in Wonderland”, mostrandosi sorridente e di poche parole riguardo la questione. Non dimentichiamo, però, che in settimana è stata la stessa ad esclamare: “Se la pasta l’ha fatta Beatrice, buttiamola” .

Valentina Modini – voto 6.5

Finalmente l’abbiamo vista. È bastata una nomination per far uscire Valentina dal letargo (e meno male). Sicuramente questo il pubblico lo avrà notato e così, inaspettatamente, Lady Fagiana è riuscita a salvarsi. Speriamo continui così.

Heidi Baci – voto 4

Continua il “tira e molla” con Varrese. Secondo Massimiliano lei ha paura e non si butta, Heidi dal canto suo in puntata ha sempre negato il proprio interesse nei confronti dell’attore. Questa settimana, però, parrebbe essere arrivato il dietrofront da parte dell’inquilina: “Il mio unico problema è stata la fretta” , ha affermato. A quanto pare, dunque, la Baci non disdegnerebbe poi così tanto Massimiliano. Insomma, a questo punto le cose sono due: o fino a questo momento ci ha voluto marciare sopra dilungando i tempi a favor di telecamere e di love story all’interno del Grande Fratello (che naturalmente funziona sempre), oppure ha avuto un colpo di fulmine in tre giorni. Così, dopo avere visto una clip che li riguarda è arrivato il colpo di scena: “Sicuramente vedo due persone che si piacciono tantissimo” . Direi che Heidi dovrebbe pur far pace con se stessa. Ma non è tutto, perché qualche secondo dopo rivolgendosi all’attore ha detto: "Non mi piaci" . Starà forse giocando? Ah.. non dimentichiamoci che c’è anche Vittorio!

Rosy Chin – voto 8

Una delle personalità più forti di questa edizione. Rosy può essere amata o odiata, ma è una concorrente con la C maiuscola e che, dunque, inevitabilmente divide. La chef ha aperto il suo cuore, spiegando il difficile rapporto che ha avuto con il cibo, che ha definito “il suo peggiore nemico e contemporaneamente migliore amico” , a causa degli ostacoli che ha riscontrato nel far convivere due culture, quella italiana e quella giapponese. Non soltanto i problemi con l’alimentazione, ma anche una relazione complicata con i genitori da cui lei attende ancora un “brava” . Una grande emozione per lei, che ieri sera ha potuto riabbracciare Elizabeth, la sua figlia più grande che le ha dato una gran mano ad uscire dal tunnel dei disturbi alimentari.

Massimiliano Varrese – voto 6

Massimiliano “ego” Varrese gioca a fare il duro. Dopo settimane di “piagnistei” all’interno del confessionale per l’interesse non corrisposto di Heidi, ieri sera, nel momento in cui la Baci rivela che Massimiliano le piace, lui di tutta risposta esclama: “Adesso ne prenderò atto” . Tuttavia, a scalfire la corazza di Varrese, ci ha pensato l’ex compagna Valentina con una lettera all’insegna dell’amore in cui non si poteva non parlare di Mia, la figlia nata dalla loro storia. Forse, dietro l’aspetto da “bello e tenebroso” si cela un uomo molto sensibile e, a dimostrazione di questo, la trasparenza che dal giorno zero ha palesato nei confronti di Heidi.

Arnold Cardaropoli – voto 4.5

Qualcuno gli dica che è all’interno della casa del Grande Fratello. Addirittura, Heidi sostiene di aver dimenticato la sua voce ed effettivamente, tocca darle ragione dal momento che Arnold sembra non aver mai varcato la porta rossa. Inoltre, decisamente incoerente la nomination a Beatrice che è l’unica ad averlo sempre difeso.

Grecia Colmenares – voto 6.5

Non poteva terminare la puntata senza le lacrime della Colmenares. Questa volta a farla scoppiare in lacrime, il salvataggio del pubblico dal televoto per l’eliminazione. Adesso al suo personaggio ha aggiunto un tassello in più: l’interesse per un uomo che lavora a Mediaset e che non ha mai visto dal vivo, Paolo Del Debbio. Per quanto a tratti fin troppo esuberante, inizia quasi ad essere divertente.

Vittorio Menozzi – voto 4

“Io non sono una persona che entra nei discorsi degli altri” , così esordisce Vittorio durante la diretta. Questo è bastato a far balzare dal divano i telespettatori da casa; il pensiero è stato immediato: “Qualcuno gli dicesse che ha sbagliato programma” e per fortuna ci ha pensato il padrone di casa, Alfonso Signorini. È dal giorno zero che Vittorio sembrerebbe essere un ospite della casa trovatosi lì per caso e senza una meta. Adesso è passato un po' di tempo dal suo ingresso all’interno del reality e avrebbe dovuto svegliarsi già da un pezzo.

Beatrice Luzzi – voto 7

Una versione inedita della Luzzi che inaspettatamente ha lasciato intendere che le piace qualcuno all’interno della casa. Sicuramente, in questa settimana partirà la caccia “alla fiamma” di Beatrice (ammesso che esista e che non sia un’invenzione dell’attrice). Ad ogni modo, c’è poco da dire: la Luzzi sa sempre come attirare l’attenzione su di sé, guadagnandosi – al momento – il primo posto nella classifica dei protagonisti di questa edizione del reality.

Marco Fortunati – voto 5

Evidentemente Marco – come Vittorio – non ha capito dove si trova. Non è accettabile che si vada al Grande Fratello e si dica: “ Non mi intrometto in cose che non mi riguardano” . Farsi i fatti propri è una cosa che funziona molto bene, però, fuori dalla casa più spiata d’Italia. A dimostrazione di questo, Fortunati è il secondo eliminato di questa edizione.

Anita Olivieri – voto 6.5

Ormai è “guerra aperta” con Heidi. Così, abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra le due. L’impressione è che Anita – a differenza della Baci – sia leggermente più ingenua tanto da perdersi in frasi che le si riversano immediatamente contro dal tipo: “è alta un metro e quaranta” . Heidi le dice che deve crescere e lei con la voce rotta dal pianto sostiene di “vivere di emozioni” .

Conduttore e opinionista

Alfonso Signorini – voto 8

Una serata all’insegna delle ramanzine da parte del conduttore che ha giustamente ripreso alcuni concorrenti a causa del poco interesse manifestato riguardo le dinamiche della casa. Effettivamente, come dare torto a Signorini? Se si sceglie di andare in un reality lo si fa per mettersi in gioco e non per assumere il ruolo di spettatori. Nello specifico, dinanzi alle affermazioni di Vittorio sul non sentirsi coinvolto dalle querelle tra gli altri concorrenti, il padrone di casa ha esclamato: “E allora hai sbagliato programma” e poco dopo ha fatto lo stesso con Marco. Poi Alfonso ha tirato la freccia con tutto l’arco a Vittorio: “Tu non sai chi sei? Sei in cerca d’autore?” , quando Menozzi, per l’ennesima volta, si è tirato indietro dinanzi all’argomento Heidi.

Cesara Buonamici – voto 7

“La bellezza non è una qualità umana, ma una caratteristica estetica” . Con questa frase la Buonamici ha inevitabilmente guadagnato – e meritato – applausi e consensi. Un’affermazione che dovrebbe servire da spunto di riflessione per i concorrenti del Grande Fratello e per il pubblico fuori.

Ascolti leggermente in rialzo rispetto alla scorsa puntata per il reality che nella serata di ieri ha registrato il 17.9% di share.