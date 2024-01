Grande fratello 2023, scatta il bacio tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera

È tempo di nuovi amori nella Casa del Grande Fratello. I protagonisti? Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese. I due, che hanno avuto una storia tempo fa, in questi ultimi giorni si sono resi protagonisti di un riavvicinamento e si sono mostrati sempre più complici e vicini. In piena notte, tra una chiacchierata e un’altra, la rivelazione: l’attore e l’ex compagna si sarebbero scambiati un bacio nel “segreto” del confessionale.

Il bacio “segreto”

Nel corso di alcune confidenze notturne, la “neo- coppia” ha rivelato involontariamente (o forse no) quanto accaduto, nel tentativo di ripercorrere ciò che era appena successo. “Due cre*ini di 20 anni, due cre*ini di 15 anni”, ha detto Monia. A quel punto, Massimiliano Varrese ha subito risposto: “In confessionale poi? Come ti è venuto in mente?”. Poi ha aggiunto: “Ti sei sentita libera?”.

Così, la bella siculo-siciliana ha spiegato di essersi sentita libera in quanto lontana dagli occhi indiscreti dei compagni d’avventura. “Perché non c’era nessuno, mi è venuto tutto naturale”, ha detto. Dunque, ha ironizzato: “Mi sembrava la guancia. E adesso? Non lo so. Non mi passava proprio nel cervello. Io mi sono girata, non pensavo”. E ancora ha detto Monia: “E allora? Come se non ci siamo mai baciati”. Infine, sottolineando che fino a lunedì non lo saprà nessuno ha scherzato con l’attore: “Però te lo sei preso?”. Quindi, la conclusione di Varrese: “Certo, che faccio, scappo?”.

Il pensiero di Massimiliano Varrese e le emozioni di Monia La Ferrera

L’attore, soltanto qualche giorno fa, chiacchierando con Greta Rossetti, si era lasciato andare ad alcune importanti rivelazioni a proposito della presenza di Monia nella Casa di Cinecittà. “Mi sto vivendo la cosa con naturalezza, quello che arriva accolgo. Se penso in modo razionale, mi mette paura. Secondo me non bisogna neanche fasciarsi troppo la testa”, aveva detto l’attore all’ex tentatrice di Temptation Island prima di continuare: “Quando Monia è entrata non mi sono mai posto la cosa di qualcosa che andasse oltre. Lei mi dà quel senso di accudimento, di protezione che non ho mai trovato in un'altra persona. Lei mi tiene anche molto con i piedi per terra perché io sono concreto, ma sono anche un artista e mi dà sicurezza, questa cosa non l'avevo mai provata con nessun'altra persona”.

Dal canto suo anche Monia sembra essersi resa conto che l’ex compagno non le è indifferente e, per questo, parlando con alcune compagne d’avventura aveva commentato: “Non sento le farfalle, però… Come te lo spiego? Sono un po’ emozionata, mi fa piacere se si avvicina. Se entra in camera lo guardo o la mattina appena mi sveglio vedo se è nel letto”. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire se l’interesse tra i due sia reale o se strizzi unicamente l’occhio alle telecamere.