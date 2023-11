Grande Fratello 2023, scatta ancora la passione tra Garibaldi e Beatrice Luzzi

Ci risiamo. È di nuovo passione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Così, dopo giorni di distacco e lontananza voluti dall’attrice a seguito delle forti affermazioni di Garibaldi nei suoi confronti, la scorsa notte i due si sono lasciati andare, prima ad un romantico lento, e poi ad un appassionato bacio. Naturalmente, il tutto non è di certo passato inosservato, soprattutto agli occhi dei fan dell’attrice di Vivere che ad oggi non si spiegano come possa essere possibile questo riavvicinamento a seguito delle esternazioni dell’inquilino.

Il bacio tra Giuseppe e Beatrice

Tutto è accaduto la scorsa notte, 8 novembre, Garibaldi e Beatrice hanno passato la serata insieme riavvicinandosi sempre di più, mostrandosi in atteggiamenti complici e confidenziali. I due, infatti, hanno ballato un sensuale e romantico lento insieme, l’uno di fronte all’altro, viso contro viso; ma non soltanto, perché nel corso del ballo si sono lasciati andare a carezze e gesti molto affettuosi, oltre che a baci a stampo. Insomma, tutto lascerebbe presagire ad un ritorno di fiamma.

Ma non è finita qui, perché Giuseppe e Beatrice poco dopo si sono spostati in giardino in modo da potersi isolare dal resto del gruppo. Un momento molto passionale in cui i due si sono nascosti sotto le coperte, baciandosi con molta passione. Tuttavia, a rovinare la magia ci ha pensato “il naso” di Garibaldi, dal momento che durante il bacio il calabrese ha iniziato a sanguinare improvvisamente dal naso. “Adesso sta in confessionale tutto macchiato, diranno le peggio cose, che l’ho picchiato” , ha detto la Luzzi confidandosi successivamente con Paolo e Letizia in giardino. “Sanguina da due mesi ormai. Quando si surriscalda il corpo, succede. Era un po’ surriscaldato” , ha proseguito l’attrice. E ancora: “Gli hai fatto venire i bollori” , ha ironizzato il romano.

L’allontanamento e la lettera di Garibaldi a Letizia

La love story tra Garibaldi e Beatrice è una storia stile montagne russe. I due gieffini, infatti, si erano improvvisamente avvicinati qualche settimana fa; tuttavia, a seguito di alcune incomprensioni, i due si erano allontanati e Giuseppe, sfogandosi con alcuni inquilini della Casa, aveva riservato all’attrice parole non molto carine. È proprio per questo che Beatrice aveva deciso di mettere un punto definitivo alla storia con Garibaldi. Non arrendendosi, però, quest’ultimo le ha poi scritto una lettera per poter recuperare il rapporto. “In te ho visto la donna che ogni uomo vorrebbe avere, affascinante, dolce, istintiva e soprattutto libera, libera di pensare e agire. Ho sempre messo in primo piano i tuoi pregi, andando oltre e non pensare più come ti descrivevano” , aveva scritto il 30enne nella missiva per la bella regina di cuori.