Grande Fratello 2023, televoto e nomination: cosa succederà nella dodicesima puntata

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Giunti al dodicesimo appuntamento con il "papà" di tutti i reality, questa sera in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.25, si preannuncia una puntata scoppiettante. Come sempre, in studio il padrone di casa Alfonso Signorini, sarà accompagnato dall’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; a raccogliere tutti i commenti dei telespettatori a casa, invece, Rebecca Staffelli, “la voce social” del Grande Fratello 2023.

Anticipazioni della dodicesima puntata

Come anticipato, si preannuncia una puntata davvero scoppiettante. Certamente, non si potrà non fare riferimento a quanto accaduto nella scorsa diretta. Stiamo parlando del confronto tra l’ormai ex concorrente, Heidi Baci, ed il padre Genti che lunedì scorso è entrato nella casa per esprimere tutto il dissenso rispetto al rapporto della figlia con l’attore Massimiliano Varrese, facendola “piombare” nella crisi più totale. I più attenti già sapranno che subito dopo la puntata, l’imprenditrice di Pescara ha deciso di abbandonare per sempre il reality. Inutile dire che gli inquilini non hanno preso con gioia la notizia - probabilmente Massimiliano su tutti - ed è per questo che sicuramente Alfonso Signorini questa sera riaprirà l’argomento per capire il loro sentimento e le loro impressioni rispetto quanto avvenuto. Tuttavia, ancora non ci è dato sapere se la Baci interverrà già nella puntata di stasera e se vorrà dire qualcosa agli ex compagni d’avventura dal momento che fino ad oggi Heidi ha mantenuto il silenzio sui social.

Ma non è finita qui, perché nella Casa è sempre tempo di nuovi confronti: primo tra tutti quella tra Beatrice Luzzi e Samira; le due, infatti, continuano a discutere a seguito delle affermazioni della Lui rispetto al presunto interesse di Garibaldi nei suoi confronti. Ed è proprio del calabrese e del legame speciale creatosi con la Luzzi che si discuterà nel corso della puntata di questa sera, soprattutto dal momento che, negli ultimi giorni, l’attrice ha manifestato qualche dubbio rispetto al reale interesse di Giuseppe nei suoi riguardi.

Televoto e nomination

Grande attesa per il televoto di questa sera che prevede l’eliminazione definitiva dal gioco di uno dei concorrenti. Non importa se lunedì scorso hanno fatto ingresso nella Casa tre nuovi inquilini - Jill Cooper, Mirko Brunetti e Giampiero Mughini – ma al Grande Fratello è sempre tempo di nomination. Così, oltre ad eleggere il preferito del pubblico, i telespettatori avranno il potere di decidere chi tra Rosy Chin, Samira, Grecia Colmenares e Valentina dovrà abbandonare per sempre il reality di Canale 5. Per il momento, secondo i sondaggi, la meno preferita dagli affezionati al programma è Samira Lui; al contrario, la più amata, Grecia Colemenares. Tuttavia, ancora non è detta l’ultima parola perché manca ancora qualche ora alla chiusura del televoto; insomma non ci resta altro che attendere per scoprire nel corso della diretta di questa sera chi dovrà rinunciare definitivamente all’esperienza del Grande Fratello.