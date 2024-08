Grande Fratello 2024: ecco chi sono i concorrenti vip del reality

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. Inizia il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello. Il “papà” di tutti i reality è pronto a tornare in prima serata su Canale 5 a partire da metà settembre. Al timone vedremo, ormai come da tradizione, Alfonso Signorini e al suo fianco ci sarà lo storico volto del Tg5, Cesara Buonamici. In queste ultime ore, Davide Maggio ha svelato in anteprima il cast dei vip pronto a popolare la casa di Cinecittà. Ancora una volta, si opterà per un cast misto; vip e non che terranno compagnia per diversi mesi al pubblico di Canale 5.

I concorrenti Vip del Grande Fratello

Sette donne e quattro uomini noti nel mondo dello spettacolo sarebbero pronti a varcare la porta rossa per una nuova avventura. A questi, si aggiungeranno altri concorrenti in cerca della loro occasione. Dunque, a partecipare al programma, a quanto pare, saranno: Clarissa Burt, ex modella e attrice, nota in Italia per aver sfilato per maison prestigiose, oltre che per essere apparsa in diversi programmi televisivi, accanto a personaggi iconici come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà. Il secondo nome è quello di Clayton Norcross, l’attore americano conosciuto nel nostro Paese, soprattutto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful. Nel 2005, inoltre, Norcross, aveva partecipato al reality italiano La Fattoria. E ancora, direttamente da Il Collegio 3, a popolare la Casa di Cinecittà, arriverà Giulia Mannucci.

Anche Helena Prestes, modella brasiliana “esperta di reality”, parrebbe far parte del cast; in molti la ricorderanno per la partecipazione a Pechino Express, in coppia con l’amica Nikita Pelizon, e all’Isola dei Famosi. Si aggiungono anche, Iago Garcia, attore spagnolo noto per il ruolo di Don Olmo Mesìa ne Il Segreto e Ilaria Galassi, diventata famosa negli anni novanta, grazie a Non è la Rai. Garcia ha già lavorato in Italia, partecipando e vincendo l’undicesima edizione di Ballando con le Stelle nel 2016, in coppia con Samantha Togni. Ilaria Galassi, invece, ha avuto un passato non di certo facile: nel 2000, infatti, è stata colpita da un aneurisma cerebrale. Ilaria, però, non sarà da sola e parteciperà al reality come unico concorrente insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, entrambe ex volti di Non è la Rai.

Attesissima anche Jessica Morlacchi, cantante di origine romane, diventata famosa insieme al gruppo di cui ha fatto parte, i Gazosa. Spazio anche a Luca Calvani, attore italiano e noto per i suoi ruoli in Un posto al sole, Don Matteo e Carabinieri.

Infine, l’immancabile, ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo. Insomma, in attesa di nuovi aggiornamenti, inizia il conto alla rovescia per la diciottesima edizione del Grande Fratello.