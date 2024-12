Grande Fratello 2024, le pagelle: Shaila Gatta e Jessica Morlacchi fuori controllo, Javier Martinez un esempio per tutti

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 2 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la sedicesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Javier Martinez è stato il preferito del pubblico e hanno fatto ingresso ben 5 nuovi concorrenti: Maria Monsè con la figlia Perla Maria, Miss Italia Zeudi Di Palma, il fratello di Jovanotti, Bernardo, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori. Quattro i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Federica Petagna, Luca Calvani e Stefano Tediosi.

Ecco le pagelle della sedicesima serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Luca Calvani – voto 8

Chapeau a Luca Calvani, l’unico concorrente che, di fronte al duro scontro tra Shaila ed Helena, ha avuto il coraggio di prendere posizione, tentando di riportare calma e razionalità. Non solo ha cercato di stemperare gli animi nel momento clou, ma durante la puntata non ha esitato a dire la sua, definendo senza mezzi termini il comportamento dell’ex velina di Striscia la Notizia e company il “teatro dell’assurdo”. E, onestamente, come dargli torto?

Shaila Gatta – voto 4

La classe non è acqua, e lo dimostra la reazione spropositata di Shaila di fronte alla lettera di Helena indirizzata al “suo” Lorenzo. È bastato quel gesto per mandarla su tutte le furie, scatenando una raffica di commenti poco lusinghieri. Va bene perdere le staffe, ma c’è un limite a tutto, e Shaila lo ha ampiamente superato. Naturalmente, come da copione, le immancabili scuse arrivano puntuali durante la diretta. Ma attenzione, Shaila: la situazione ti sta sfuggendo di mano, e con essa la tua gelosia nei confronti di Spolverato.

Helena Prestes – voto 6

Helena si conferma, senza ombra di dubbio, la provocatrice per eccellenza di questa edizione. E quale occasione migliore per alimentare il caos se non il compleanno di Lorenzo? Mentre Shaila si dedica a organizzare una sorpresa per il festeggiato, Helena decide di scrivergli una lettera. Il risultato? Una “tempesta” di tensioni. Eppure, lei non si scompone e prosegue imperterrita, dichiarando con fermezza: “Io starò sempre in mezzo”. È vero, Helena ama provocare, ma ciò non giustifica gli attacchi continui e spesso fuori luogo ricevuti dal resto del gruppo. Come se non bastasse, durante la puntata viene svelato un retroscena: lei e Spolverato, prima di entrare nella Casa, si sarebbero sentiti per stringere un’alleanza. Un gesto certamente discutibile, ma almeno Helena ha avuto il coraggio di assumersene piena responsabilità. E questo, nel bene e nel male, la distingue sempre dagli altri.

Jessica Morlacchi – voto 4

Jessica sta chiaramente perdendo il controllo. Complice l’atteggiamento provocatorio di Helena, nella puntata di ieri sera si è resa protagonista di un “teatrino” decisamente imbarazzante. Rivolgendosi a lei con toni accesi, l’ha etichettata come “malvagia e squilibrata”, parole pesanti e del tutto fuori luogo, che richiederebbero un immediato stop. Come se non bastasse, ha rincarato la dose con un altro scivolone, intimandole con sufficienza: “Vai, siediti”, dopo le nomination. Jessica, respira e ritrova la bussola: certi atteggiamenti sono davvero inaccettabili. Anche meno.

Alfonso D’Apice – voto 7

È stata una settimana di riflessioni profonde e di nuove consapevolezze per Alfonso nel Tugurio. Dopo mesi di dubbi e tensioni, dunque, sembra finalmente aver compreso che con Federica “questo matrimonio non s’ha da fare”. Ma ecco che entra in scena Zeudi, la sua “ex fiamma”, e noi non possiamo che sperare in un riavvicinamento tra i due. Perché? Per il “puro gusto” di vedere Federica alle prese con un’ondata di gelosia che promette scintille, certo. Ma soprattutto perché, dopo i continui tira e molla della sua ex, Alfonso merita una piccola rivincita personale. Forza, Alfonso, è tempo di scrivere un nuovo capitolo!

Federica Petagna – voto 5

Finalmente, sembra che Federica abbia trovato un po’ di chiarezza, almeno per questa sedicesima puntata. Confessa di aver trascorso una settimana tranquilla, lontana da Alfonso, con il pensiero rivolto a Stefano. Ma sarà davvero così? O si tratta dell’ennesima illusione? E, soprattutto, quanto durerà questa tanto decantata serenità? Forse giusto il tempo di realizzare che nella Casa è appena entrata Zeudi, "l’ex fiamma" di Alfonso. Uno scenario che promette di rimettere tutto in discussione e, considerando i trascorsi, prepariamoci a una nuova ondata di emozioni e incertezze.

Javier Martinez – voto 9

È il beniamino del pubblico, e non certo per caso. Fin dal primo istante, Javier ha saputo distinguersi grazie alla sua educazione, alla sua eleganza e, soprattutto, al rispetto che lo guida in ogni gesto. Un vero asso nella manica, in particolare all'interno della casa del Grande Fratello, dove le tensioni possono far perdere facilmente il controllo. È proprio lui a regalarci il momento più emozionante della serata quando ha incontrato il padre Mariano. Insieme, hanno condiviso il ricordo dell’amore incondizionato che li lega a Fortuna, la mamma scomparsa quindici anni fa.

Una scena di intensa commozione, affrontata con la consuetadi Javier, che ha cercato di trattenere le lacrime e ha tenuto a precisare: “Non voglio fare la vittima”. Un gesto di rara autenticità.

Per il sedicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.5% di share.