Grande Fratello, Claudio Roma ha bestemmiato? Il video virale sui social

Una settimana dopo l'inizio ufficiale del Grande Fratello si apre già il primo caso. Secondo il popolo dei social, infatti, uno dei concorrenti avrebbe imprecato nella Casa e il bestemmia-gate si è ufficialmente aperto. Nel mirino è finito l'ultimo inquilino entrato, Claudio Roma, che si trovava nel tugurio quando sarebbe avvenuto il fattaccio. E ora sul web il video dell'accaduto viene studiato al rallentatore per capire se abbia davvero bestemmiato oppure no.

Cosa è successo nella Casa

Mentre la maggior parte dei concorrenti si trovava nella Casa, Ciro, Heidi e Claudio erano nel tugurio. I gieffini stavano spiando cosa stava accadendo all'interno dell'appartamento tra gli altri componenti del cast, quando Roma si è lasciato sfuggire un'esclamazione che agli utenti del web è parsa a tutti gli effetti una imprecazione. Il video è finito subito in rete, diventando virale in pochi minuti e gli utenti hanno detto la loro tra accuse e giustificazioni.

La polemica social

Alcuni canali Twitter più popolari hanno condiviso il filmato nel quale si sente Claudio Roma pronunciare la parola "Dio" accanto a un'altra parola, che però non risulta chiara. Così i commenti si sono sprecati. " Ha palesemente bestemmiato, non serve uno studio audiometrico", ha scritto un internauta, mentre una ragazza ha approvato a spiegare cosa potrebbe essere accaduto nel tugurio: "A me sembra che dica osta dio... E qui in Romagna osta è un intercalare. Chi è romagnolo sa". Altri invece mettono in dubbio che le parole siano state pronunciate non dal veterinario 34enne ma addirittura dall'attore Ciro Petrone. Intercalare o no, le parole di Claudio potrebbero portare a seri provvedimenti qual ora la produzione e gli autori confermino, che si tratta di una imprecazione.

I precedenti nelle passate edizioni

Se venisse riscontrata una violazione al regolamento non sarebbe la prima volta che un concorrente viene squalificato per una bestemmia anche in tempi così rapidi. Denis Dosio venne cacciato dalla Casa durante l'edizione del 2020. Tre anni prima, nel 2017, fece la stessa fine Marco Predolin, mentre ancora prima toccò a Stefano Bettarini lasciare il gioco per colpa di un'intercalare toscano. L'episodio di Claudio Roma potrebbe essere trattato proprio questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello, che anche quest'anno ha due dirette settimanali.