Corona, il video del collega, il Grande fratello: chi è Giselda Torresan

Tra tutti i concorrenti che sono entrati nella casa del Grande Fratello, Giselda Torresan è sicuramente la più chiacchierata sul web. La sua verve e l'accento marcatamente veneto le hanno permesso di distinguersi all'interno del gruppo, ma anche la sua scheda di presentazione e il video dei colleghi della stamperia, dove lavora, l'hanno messa al centro del chiacchiericcio social, facendola finire al vertice delle tendenze su Twitter durante la diretta e ancora oggi.

La presentazione

Giselda Torresan è stata la seconda concorrente a varcare la porta rossa della nuova casa del Grande fratello nella prima diretta, dopo il macellaio romano Paolo e in pochi minuti il web è letteralmente impazzito per la sua voce acuta, l'accento veneto, il suo brio e la smisurata passione per la montagna. Giselda, 34 anni di Pieve del Grappa in provincia di Treviso, operaia turnista in una ditta di stampaggio, ha raccontato di essere un'amante della montagna e dei montanari. " Il mio uomo ideale è Mauro Corona" , ha confessato scatenando così il popolo dei social. " Primo ospite che entra per Giselda? Sicuro Mauro Corona, si vola!! ", ha scritto un utente su Twitter. Un'ipotesi non proprio improbabile visto il recente ritorno in video dello scrittore al fianco di Bianca Berlinguer approdata su Rete 4. Ma c'è un altro fatto che sta facendo parlare gli internauti.

La biografia cambiata

Quando il suo nome è stato ufficializzato, a pochi giorni dall'inizio del reality, i più attenti si sono accorti che Giselda avrebbe modificato la biografia del suo account Instagram, passando da una descrizione più sobria ("fotografa e amante della montagna") a una meno formale ("operaia turnista dal 2010 e responsabile di una colonia di gatti"). Ma tanto è bastato per farle raggiungere già quota 140mila follower sul suo canale personale, dove la montagna domina.

Il video dei colleghi

Prima di entrare nella Casa, Giselda Torresan ha potuto salutare i suoi colleghi di lavoro, riuniti in collegamento da Treviso. Nel video gli operai, in particolare il capoturno e l'amico Daniele, l'hanno invitata ironicamente a rimanere in gioco il più a lungo possibile, ma il filmato è diventato ben presto virale per il gestaccio fatto da uno dei suoi colleghi, che sembra mimare un atto orale. Sfortunatamente le telecamere hanno immortalato il gesto e sui social network per ore non si è discusso d'altro. Qualcuno ha parlato di scivolone trash - per la quale Signorini si è recentemente scusato sulla passata edizione - ma la Torresan è stata "scagionata" dal popolo dei social. Del resto, non si può essere responsabili dell'ignoranza altrui.