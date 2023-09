"Il sushi no", "È integrazione". La scena tra Rosy e Garibaldi fa infuriare il web

La chef italo-cinese Rosy Chin è sicuramente una delle star del nuovo Grande Fratello. Già resasi protagonista di alcuni siparietti imbarazzanti, Rosy è finita ora al centro delle critiche per un confronto avuto con Giuseppe Garibaldi durante la preparazione della cena a base di sushi.

I concorrenti del Grande fratello hanno avuto l'opportunità di organizzare una cena orientale, ma il tipo di cucina scelto non ha accontentato i gusti di tutti, in particolare Giuseppe. Il bidello calabrese ha raccontato di non amare il sushi a causa di un brutto ricordo legato al passato e si è rifiutato di mangiarlo. Il suo "no", però, ha scatenato una inattesa reazione da parte di Rosy Chin, che in rete è diventata virale.

Rosy e Garibaldi, cosa è successo nella Casa

Quando Giuseppe ha rifiutato di mangiare il sushi, la chef gli ha preso il volto e ha fatto un surreale monologo. " Ascoltami, togliamo questo trauma. Stiamo per dare un bellissimo esempio di integrazione e un messaggio bellissimo verso chi ha avuto un trauma”, ha esordito Rosy Chin parlando di come avrebbe preparato riso, verdure e pesce in piccoli bocconi: " Se però non ti senti io non sono nessuno a importi una violenza. Trasformiamo il trauma in un bel ricordo, in un nuovo inizio. Al massimo ti tengo del riso al vapore a parte ". A quel punto Giuseppe, rimasto sempre in silenzio, è dovuto capitolare e ha accettato di assaggiare i piatti di Rosy, che poi gli ha chiesto di poterlo imboccare per un "battesimo del sushi".

Le critiche del popolo social

Il video dell'episodio è stato condiviso su Twitter da alcuni utenti e i commenti si sono sprecati. " Ma in che senso, messaggio di integrazione, traumi etc, se semplicemente non gli piace quello che sta cucinando, povero!", ha scritto un ragazzo, mentre un'altra utente commentava: "A me il sushi non piace, quindi? Cosa c’entra l’integrazione?". La maggior parte degli internauti non ha compreso il nesso tra gusto personale e integrazione e Rosy è finita al centro della polemica, additata come falsa e pesante: " Dopo questo monologo di Rosy che secondo me è fuori luogo e fuori contesto (che pesantezza!!!) visto che ognuno è libero di mangiare ciò che preferisce e non deve farsi piacere un tipo di cibo se non gli garba", "Insopportabile, Rosy anche meno!", "Solo a me sembrava recitasse?! ". Secondo alcuni utenti del web, l'episodio potrebbe incidere sul televoto che vede Rosy in nomination con Giselda, Grecia e Vittorio.