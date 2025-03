Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla finale di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

Chi sarà il vincitore della diciottesima edizione del Grande Fratello? Finalmente sta per arrivare la risposta a tutte le nostre domande! Dopo 196 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, l’attesa è finita: questa sera, 31 marzo, a partire dalle 21:30 su Canale 5, andrà in onda la tanto attesa finale del reality. Gli inquilini, dopo oltre sei mesi di convivenza forzata e ben 42 prime serate, si preparano a vivere le ultime, intense emozioni di questa edizione che ha saputo appassionare e far discutere. Tra gioie, amori, litigi e colpi di scena, il percorso dei concorrenti volge al termine. Chi conquisterà la vittoria?

Le anticipazioni della puntata

In 34 hanno animato la Casa più spiata d’Italia e adesso sono rimasti soltanto in 5. Anche quest’anno, si è optato per un cast a metà strada tra i “vip” e i “non vip” che ci hanno tenuto compagnia per sei lunghi mesi. La serata si aprirà con un televoto decisivo: una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli otterrà l’ultimo posto disponibile in finale, mentre l’altra dovrà abbandonare il gioco a un passo dal traguardo.

Al momento i finalisti ufficiali sono: Helena Prestes, Zeudi Di Palma, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. Sicuramente ampio spazio verrà dedicato ai loro percorsi e al loro vissuto all’interno della Casa. È anche per questo che non mancheranno di certo tantissime sorprese e momenti di grande emozione. Dall’altalenante avventura di Helena agli alti e bassi di Shaila e Lorenzo, dalla strategia di Zeudi alla sorprendente crescita di Jessica. E ancora, la storia d’amore tra Mariavittoria e Tommaso e la complicità tra Chiara e Alfonso. Il pubblico chi deciderà di premiare?

Nomination e televoto

Al momento sembra che sul duello finale non ci siano dubbi. La battaglia per la vittoria vedrebbe a confronto due protagoniste indiscusse di questa edizione: Helena e Zeudi. Fino all’ingresso dell’ex Miss Italia nella Casa, la modella brasiliana sembrava destinata al trionfo, ma con il passare delle settimane gli equilibri sono cambiati. Dopo aver conquistato la finale – “soffiando” inaspettatamente il posto a Shaila Gatta – e superato numerosi televoti, la giovane napoletana è ora pronta a giocarsi tutto per la vittoria.

Intanto, cresce l’attesa per l’ultimo televoto della serata, che decreterà chi tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli otterrà il quinto e ultimo posto in finale. Stando ai sondaggi, Mariavittoria sembrerebbe in netto vantaggio, con la maggioranza delle preferenze del pubblico, mentre Chiara rischierebbe l’eliminazione.

A concorrere per la vittoria finale, invece, non ci sarebbero dubbi, sarebbe testa a testa tra Helena e Zeudi, con la prima leggermente favorita. Il vincitore, come sempre, si aggiudicherà il montepremi dal valore di, metà del quale verrà devoluto in beneficenza.