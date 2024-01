Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ci siamo. È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 il 33esimo appuntamento con il “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia per affrontare insieme ai protagonisti tutte le dinamiche che hanno movimentato questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta tutti i commenti del web.

Le anticipazioni della puntata

Tra amori che sembrano non trovare la loro strada, amicizie al capolinea e discussioni sempre in vista, nel loft di Cinecittà pare non esserci pace. Così, inaspettatamente, l’amicizia tra la protagonista di questa edizione, Beatrice Luzzi, e Vittorio Menozzi sembra essersi incrinata. In particolare, l’attrice ha rimproverato al modello il comportamento avuto in questi ultimi giorni, dandogli anche dell’egoista. Arrivati a questo punto del gioco, ogni piccolezza è motivo di discussione, tanto che proprio quest’ultimo si è anche infastidito per il pentolino sporco lasciatogli appositamento sul comodino da Massimiliano Varrese e Fiordaliso.

E ancora, anche Rosy Chin sembra essersi risentita per alcune affermazioni dei compagni d’avventura che hanno avuto da ridire sul modo in cui cucina, toccando un tasto decisamente delicato per la chef. È ormai scontro “all’ultimo voto” tra Beatrice e Perla, le regine della Casa. Nel frattempo, però, la Luzzi inizia ad avere qualche dubbio anche sulla sincerità di Greta Rossetti. Proprio per lei è in arrivo una sorpresa del fratello Josh. Infine, spazio al rapporto tra Monia e Massimiliano: il "fantasma" di un amore di Monia, di cui pare Varrese non sapesse nulla.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della 33esima puntata prevede un’eliminazione. Sei i concorrenti in attesa del verdetto: Federico Massaro, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi, e Stefano Miele. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilino più votato sembrerebbe essere Perla con la maggioranza delle preferenze del pubblico. Al contrario, invece, la concorrente meno votata, sarebbe proprio Monia. Inutile dire, naturalmente, quanto per scoprire la decisione definita del pubblico occorrerà attendere la puntata di questa sera; fino alla fine, dunque, non è detta l’ultima parola. Tutto può succedere.