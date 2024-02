Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Mancano pochissime ore ad un nuovo appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 la 34esima puntata del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini è pronto ad “aprire” le porta della Casa più spiata d’Italia per capire come stanno gli inquilini e qual è il clima che si respira nel loft dopo diversi mesi. Ad affiancarlo, come sempre, l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e mostrerà in diretta tutti i commenti del web.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntata su Giuseppe Garibaldi. Il giovane calabrese dopo un malore che lo ha costretto ad abbandonare la Casa per qualche giorno è pronto a fare il suo rientro. Ad attenderlo ci sarà la sua “rivale” numero uno, Beatrice Luzzi, che in questi giorni è stata protagonista di un momento di sconforto dovuto anche alla perdita del padre. Così, dopo aver sentito un commento di Massimiliano Varrese che ipotizzava che l’attrice stesse facendo una pantomima in vista della puntata di questa sera, sfogandosi con Marco Maddaloni, si è lasciata andare ad un’affermazione molto pesante: “Sono piena, vorrei andare nell'aldilà”.

Love is in the air? O forse no. Stiamo parlando di Sergio e Greta; i due, infatti, sembrano essere sempre più vicini tanto che Sergio – seppur scherzando – è riuscito a rubare un bacio alla 26enne. Nel frattempo, due nuovi concorrenti varcheranno la Porta Rossa: la showgirl e conduttrice degli anni ’90 Simona Tagli e Alessio Falsone, imprenditore e allenatore di calcio. E ancora, grandi emozioni per Grecia e Rosy, la prima incontrerà l’ex marito Marcello (l'uomo più importante della sua vita, dal quale si è separata 20 anni fa) e la seconda potrà riabbracciare i suoi due figli più piccoli.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi e il concorrente meno votato dal pubblico finirà direttamente al televoto di lunedì prossimo, rischiando così l’eliminazione. Quattro gli inquilini in attesa del verdetto: Vittorio Menozzi, Beatrice Luzzi, Stefano Miele e Letizia Petris. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Beatrice; quello meno votato sarebbe Stefano. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.