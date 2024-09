Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ci siamo. È tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua diciottesima edizione, tornerà a tenere compagnia al pubblico fedelissimo al programma. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa e accoglierà i protagonisti di questa nuova avventura. Ad affiancarlo, come lo scorso anno, ci sarà la giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici, ma non sarà da sola, perché la prima grande novità di questa edizione è la presenza di una seconda opinionista. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality, in cui si è classificata al secondo posto, subito dopo la vincitrice Perla Vatiero. Confermata, invece, Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Grande attesa per il primo appuntamento di questa sera. Un’edizione a nuovo, a partire proprio dalla Casa più spiata d’Italia. Il reality, infatti, ha dovuto dire addio alla storica casa di Cinecittà a Roma, la nuova sede del Grande Fratello è ai Lumina Studios, nella zona di Roma Nord. Naturalmente, nulla impedirà ai concorrenti di vivere nel confort; a questo proposito, il padrone di casa garantisce location ancora più spaziose. Esattamente come la casa, traslocherà anche lo studio della diretta: Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli narreranno (e commenteranno) le dinamiche della Casa da una location al Parco di Veio.

Il reality non è ancora iniziato, ma è già scoppiato il primo caso: Lino Giuliano, protagonista della scorsa edizione di Temptation Island, entrerà nella Casa più spiata d’Italia? Soltanto pochi giorni fa era stato annunciato come concorrente ufficiale nello studio di Silvia Toffanin a Verissimo, poi il “caos”. In questi giorni, infatti, si è parecchio discusso delle frasi omofobe che Lino Giuliano ha rivolto a Enzo Bambolina. Inutile dire che l’ex volto di Temptation ha prontamente esposto la sua giustificazione: “Non sono omofobo, ho molti amici gay”, ma in molti continuano a chiedere la squalifica di Lino prima ancora dell’inizio del reality. Proprio nelle scorse ore, nel salotto pomeridiano del weekend di Canale 5, a Verissimo, Beatrice Luzzi ha voluto esprimere la sua sulla vicenda: “Credo che faccia parte del suo personaggio quel commento nel momento in cui si è scelto credo che ci si aspettasse commenti del genere. Devo dirti la verità se è quello che ho letto io è chi gli ha scritto che è andato un po' sopra le righe. Perché gli ha scritto ‘Ah, non ti dimenticare di dire che sei venuto con me'. È una cosa abbastanza forte da dire, una mancanza di privacy qualora fosse vero e diffamazione qualora non lo fosse”. Poi, ha aggiunto: “Certo il suo commento è stato all'altezza della sua domanda. Però bisogna anche contestualizzare. Era gravissimo ma il Grande Fratello serve anche a discutere di queste cose, a farne una discussione sociale”. Insomma, durante la diretta di questa sera scopriremo il destino di Lino Giuliano.

I concorrenti del Grande Fratello

Anche per quest’anno si è optato per un cast “misto”. Infatti, i protagonisti di questa diciottesima edizione del reality saranno in parte volti noti e, in parte, “nip”, nonché non famosi. Dunque, i primi concorrenti ufficiali, annunciati direttamente dai profili social della trasmissione sono: Clarissa Burt, ex modella e attrice, nota in Italia per aver sfilato per maison prestigiose, oltre che per essere apparsa in diversi programmi televisivi, accanto a personaggi iconici come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà. Il secondo nome è quello di Clayton Norcross, l’attore americano conosciuto nel nostro Paese, soprattutto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful. Nel 2005, inoltre, Norcross, aveva partecipato al reality italiano La Fattoria. E ancora, Helena Prestes, modella brasiliana “esperta di reality”, in molti la ricorderanno, infatti, per la partecipazione a Pechino Express, in coppia con l’amica Nikita Pelizon, e all’Isola dei Famosi. Si aggiungono anche, Iago Garcia, attore spagnolo noto per il ruolo di Don Olmo Mesìa ne Il Segreto e Ilaria Galassi, diventata famosa negli anni novanta, grazie a Non è la Rai. Garcia ha già lavorato in Italia, partecipando e vincendo l’undicesima edizione di Ballando con le Stelle nel 2016, in coppia con Samantha Togni. Ilaria Galassi, invece, ha avuto un passato non di certo facile: nel 2000, infatti, è stata colpita da un aneurisma cerebrale. Ilaria, però, non sarà da sola e parteciperà al reality come unico concorrente insieme a Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, entrambe ex volti di Non è la Rai. Attesissima anche Jessica Morlacchi, cantante di origine romane, diventata famosa insieme al gruppo di cui ha fatto parte, i Gazosa. Spazio anche a Luca Calvani, attore italiano e noto per i suoi ruoli in Un posto al sole, Don Matteo e Carabinieri. Infine, Shaila Gatta – ex allieva di Amici e velina dei record (928 puntate) di Striscia la Notizia – e l’immancabile Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo.

Sul fronte “Nip”, invece, i primi concorrenti del reality sono : Tommaso Franchi e Ilaria Clemente. Tommaso, 24 anni, vive a Siena e lavora come idraulico. Si definisce un ragazzo “all'antica” e si distingue dai suoi coetanei per la sua avversione ai social e alla vita notturna. Per lui, partecipare al Grande Fratello rappresenta: “un’evasione, un’avventura”. Ilaria, invece, è originaria di Roma e lavora nel campo della sicurezza informatica. Si descrive come una persona che ama ridere e far ridere gli altri.

Nella sua clip di presentazione, lancia un messaggio alle ragazze “in fissa per il fisico”: “Pensate alla persona, perché è molto più importante”. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato e tra poche ore si accenderanno le luci della Casa più spiata d’Italia.