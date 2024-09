Grande Fratello 2024: tra Vip e Nip ecco tutti i concorrenti in gara

Ormai ci siamo: la porta rossa sta per aprirsi. Questa sera, lunedì 16 settembre, a partire dalle ore 21.20 su Canale 5 torna Grande Fratello. A pochi mesi dalla scorsa edizione, il papà di tutti i reality è pronto a tenere compagnia al pubblico di Canale 5. Tantissime le novità di quest’anno, proprio a partire dalla Casa più spiata d’Italia, che è stata completamente rinnovata. Alla conduzione, per il sesto anno consecutivo, tornerà Alfonso Signorini, affiancato, dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Confermata, invece, la presenza di Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. La grande novità di quest’anno è che – come annunciato direttamente dai canali ufficiali Mediaset – tornerà la diretta 24 ore su 24.

I concorrenti del Grande Fratello

Anche per quest’anno si è optato per un cast “misto”. Infatti, i protagonisti di questa diciottesima edizione del reality saranno in parte volti noti e, in parte, “nip”, nonché non famosi.

VIP

Clarissa Burt, ex modella e attrice, è nota in Italia per aver sfilato per prestigiose maison e per essere apparsa in vari programmi televisivi accanto a personaggi iconici come Pippo Baudo, Fabrizio Frizzi e Raffaella Carrà. A metà degli anni ’80, si trasferisce in Italia e si fa notare grazie a numerosi spot televisivi, debuttando poi al cinema nel film Caruso Pascoski (di padre polacco) diretto da Francesco Nuti. Un altro ruolo memorabile arriva nel 1990, quando è tra i protagonisti del film cult La storia infinita 2. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a diversi programmi televisivi, tra cui La Talpa e L'Isola dei Famosi.

Il secondo nome è quello di Clayton Norcross, l’attore americano conosciuto nel nostro Paese soprattutto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful; un ruolo che ha interpretato per ben 440 episodi. Dopo la sua esperienza in Beautiful, Norcross si è dedicato a numerosi progetti televisivi. In particolare, figurano alcune telenovelas argentine, come La donna del mistero e Milagros, che lo hanno reso un volto noto anche in Sud America. Come se non bastasse, nel 1995, è entrato a far parte del cast della popolare serie Baywatch. In Italia, però, lo ricordiamo anche per la sua partecipazione, nel 2005, alla seconda edizione del reality show La fattoria su Canale 5. Più recentemente, nel 2022, è stato tra i protagonisti del programma Avanti un altro! come membro del "salottino".

Anche Helena Prestes, modella brasiliana e ormai “esperta di reality”, entra a far parte del cast del Grande Fratello; in molti la ricorderanno per la partecipazione a Pechino Express, in coppia con l’amica Nikita Pelizon, e per la successiva esperienza all’Isola dei Famosi. Modella brasiliana 34enne, Helena è originaria di San Paolo, ha intrapreso la carriera di modella dopo gli studi, trasferendosi a Milano insieme al suo fedele cane Amy. Come anticipato, è nel 2022, che entra “ufficialmente” a far parte del mondo dello spettacolo, partecipando alla nona edizione di Pechino Express. L’anno seguente, è stata una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi. Appassionata di sport e yoga, Helena oggi vive tra Milano e Parigi, dove prosegue la sua attività di modella e lavora anche come creative fashion adviser.

Iago García, nato a Ferrol, in Spagna, nel 1979, è un attore di 44 anni conosciuto sia in Spagna che all’estero per i suoi numerosi ruoli in soap opera di successo. Dopo aver studiato recitazione a Madrid, inizia presto a calcare i palcoscenici, lavorando sia in Spagna che in Italia. La sua vera grande occasione, però, arriva con il personaggio di Don Olmo Mesía nella popolare serie Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo), che gli regala una grande notorietà. Nel corso degli anni, García ha recitato in altre soap molto seguite dal pubblico italiano, come Una vita (Acacias 38), dove interpreta Justo Núñez, e Un altro domani (Dos vidas), nel ruolo di Ventura Vélez de Guevara.

Attesissima anche Jessica Morlacchi, nata a Roma il 17 luglio 1987, cantante e musicista italiana. La sua passione per la musica nasce fin da bambina, quando inizia a suonare il basso all'età di 7 anni. Nel 1998 entra a far parte della band Eta Beta, che nel 2000 diventerà famosa con il nome di Gazosa. Il gruppo raggiunge il successo grazie al tormentone Www.mipiacitu. Dopo lo scioglimento della band nel 2003, Jessica intraprende la sua carriera da solista, collaborando anche con artisti come Marco Masini. Negli anni, inoltre, ha anche partecipato a vari programmi televisivi.

Spazio anche a Luca Calvani, conduttore televisivo e attore italiano, noto per i suoi ruoli in Un posto al sole, Don Matteo e Carabinieri. Luca Calvani nasce a Prato il 7 agosto 1974 e studia recitazione sia negli Stati Uniti che in Italia. Nei primi anni 2000, si fa notare partecipando a produzioni televisive come Distretto di polizia e al film di successo Le fate ignoranti. La sua carriera si espande anche all’estero, con ruoli in celebri serie americane come Sex and the City e Beautiful. Parallelamente al lavoro di attore, Calvani appare in diversi programmi televisivi, Uomini e Donne (nel 2004) e, due anni dopo, alla quarta edizione dell'Isola dei Famosi, riuscendo a vincere il reality.

Shaila Gatta, 28 anni, è una showgirl e ballerina italiana che ha guadagnato notorietà come velina in Striscia la notizia e come conduttrice di varie edizioni di Paperissima Sprint. Fin da giovane, Shaila ha coltivato una profonda passione per la danza, e nel 2015 ha preso parte alla quattordicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Successivamente, entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi televisivi di alto profilo, tra cui il Festival di Sanremo e Ciao Darwin. Dal 2017 al 2021, Shaila è stata la velina mora di Striscia la notizia, dove, insieme alla collega Mikaela Neaze Silva, ha raggiunto il record di partecipazioni con oltre 900 puntate. Durante le estati del 2019-2022, come anticipato, ha anche condotto Paperissima Sprint, consolidando ulteriormente la sua carriera nel mondo della televisione.

Immancabile Enzo Paolo Turchi, ballerino, coreografo e marito di Carmen Russo. Classe’49, Enzo Paolo Turchi vanta una ricca carriera di successi. Negli anni '70, dopo aver avviato una scuola di danza moderna, raggiunge una grande popolarità in televisione grazie alle sue esibizioni con Raffaella Carrà. La loro performance sulle note del Tuca Tuca, a Canzonissima, ha fatto la storia del panorama musicale e televisivo italiano. Nel corso della sua carriera, Turchi ha partecipato a numerosi programmi TV, tra cui Grand Hotel, Fantastico e Drive In. È stato anche concorrente dell'Isola dei Famosi. Sposato con Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi è padre di una figlia, Maria, nata nel 2013.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, parteciperanno al Grande Fratello come unico concorrente. Pamela Petrarolo, nata a Roma il 10 novembre 1976, inizia la sua carriera televisiva da giovane con Domenica In e guadagna notorietà con Non è la Rai nel 1991. Oltre alla televisione, debutta nella musica con l'album Io non vivo senza te nel 1994, seguito da Niente di importante nel 1995. Anche Ilaria Galassi - nata ad Avezzano il 10 luglio 1976 - esordisce a Domenica In nel 1990 per poi farsi conoscere in Non è la Rai e nei suoi spin-off. Costretta a rinunciare al ruolo di velina a Striscia la Notizia, negli anni a seguire partecipa a telepromozioni e programmi come Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show. Eleonora Cecere, nata il 10 ottobre 1978, si cimenta fin da giovane nella danza e nella recitazione, per poi entrare a far parte del cast di Non è la Rai. Lavora con registi illustri come Federico Fellini, Vittorio Gassman, Ettore Scola e Sergio Castellitto. La sua carriera spazia tra televisione, cinema e teatro, e negli anni 2000 torna in TV con programmi come La fattoria 3, All Together Now e la sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi. Nel marzo 2024, Ilaria, Eleonora e Pamela collaborano al progetto musicale che ha dato vita al singolo Sola tu mi vuoi.

Anche Lino Giuliano dovrebbe entrare a far parte del cast del Grande Fratello; nelle ultime ore, però, la sua partecipazione è in dubbio, in seguito ad un commento omofobo pubblicato sui social. Barbiere di origini napoletane, Lino è diventato noto grazie alla sua partecipazione a Temptation Island, dove era in coppia con Alessia Pascarella. Durante il programma, Lino ha mostrato un crescente interesse verso la single Maika. Dopo aver visto le immagini del comportamento di Lino con la tentatrice durante il falò di confronto, Alessia ha deciso di mettere un punto alla loro relazione.

NIP

Annunciati anche i primi concorrenti NIP del reality: Tommaso Franchi e Ilaria Clemente.

Tommaso, 24 anni, vive a Siena e lavora come idraulico. Si definisce un ragazzo “all'antica” e si distingue dai suoi coetanei per la sua avversione ai social e alla vita notturna. Per lui, partecipare al Grande Fratello rappresenta: “un’evasione, un’avventura”. Ilaria, invece, è originaria di Roma e lavora nel campo della sicurezza informatica. Si descrive come una persona che ama ridere e far ridere gli altri.

Nella sua clip di presentazione, lancia un messaggio alle ragazze “in fissa per il fisico”: “Pensate alla persona, perché è molto più importante”.

Insomma, non ci resta che attendere per l’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello.