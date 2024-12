Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la ventesima puntata del Grande Fratello. Dopo una settimana di “pausa”, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Dopo le tensioni e le incomprensioni di questi ultimi giorni, sembra essere tornato il sereno tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, infatti, hanno avuto un nuovo riavvicinamento; sarà la volta definitiva? Oppure ci sarà un nuovo dietrofront? Nonostante il clima natalizio, nella Casa del Grande Fratello, non mancano mai le discussioni. Proprio in queste ultime ore, Amanda Lecciso è finita nel mirino dei compagni d’avventura. Il motivo? L’inquilina viene accusata di mostrarsi indifferente alle dinamiche del gioco per non prendere alcuna posizione. Continuano anche i dissapori tra Javier e Lorenzo che considera il pallavolista finto buonista, oltre che corteggiatore senza successo.

Grandi emozioni in arrivo per Alfonso D’Apice che, nel corso della puntatam affronterà il ricordo del padre, scomparso nella notte di Capodanno di 14 anni fa. Per lui, infatti, una sorpresa da parte della mamma che arriverà in Casa per abbracciarlo. Infine, Carmen Russo e Rebecca Staffelli saranno protagoniste di due coreografie, insieme ai ragazzi della Casa, in vista del Capodanno.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality. Quattro i concorrenti in attesa del risultato: Bernardo Cherubini, le Monsè, Emanuele Fiori e Zeudi Di Palma. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Zeudi.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero le Monsè. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il nuovo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.