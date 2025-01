Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è pronto per la ventisettesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di lunedì scorso, il reality show torna questa sera su Canale 5 a partire dalle 21.30 per un nuovo appuntamento ricco di emozioni. Alla guida del programma, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, pronto a raccontare le vicende più calde degli ultimi giorni. Accanto a lui, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. In studio anche Rebecca Staffelli, che darà voce ai telespettatori raccogliendo e leggendo in diretta i commenti social più esilaranti.

Le anticipazioni della puntata

Cresce l’attesa per la puntata di questa sera. Il ritorno in Casa di Helena Prestes ha decisamente smosso gli animi degli inquilini; in particolare, a rimanerne colpiti sono stati Zeudi Di Palma e Javier Martinez che, negli ultimi giorni, senza la modella di origini brasiliane sembravano aver trovato una certa complicità. Così, dopo il confronto burrascoso della scorsa puntata, Zeudi e Javier sono sempre più vicini. Come la prenderà Helena? Questa sera, ne vedremo delle belle con un faccia a faccia che vedrà protagoniste quest’ultima e l’ex Miss Italia. Helena, però, pare non trovare un punto di incontro anche con altri inquilini della Casa. Allo stesso modo, anche Amanda Lecciso è nel mirino dei compagni d’avventura da diverso tempo e, dopo l’uscita di Luca Calvani, ha vissuto anche un momento di sconforto.

Al Grande Fratello le sorprese non mancano mai. Questa sera, infatti, Eva Grimaldi e Bernardo Cherubini vivranno grandi emozioni; la prima potrà finalmente riabbracciare la moglie Imma e i suoi nipoti, il secondo, invece, Tiziana, la donna che ha sempre amato. Protagonisti della serata, anche i tre nuovi concorrenti: Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli. Proprio quest’ultimo, si sta facendo notare per la sua simpatia.

Televoto e nomination

Tensione alle stelle nella Casa in attesa del verdetto del televoto di questa sera. Durante la puntata, uno dei concorrenti dovrà dire addio definitivamente al reality. A giocarsi la permanenza nel programma sono sei inquilini: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi.

Secondo i sondaggi, Helena sembrerebbe la favorita dal pubblico, mentre Bernardo sarebbe il più a rischio eliminazione. Tuttavia, nulla è ancora certo: solo nel corso della diretta scopriremo chi dovrà lasciare la Casa e salutare per sempre il Grande Fratello.