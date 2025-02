Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la trentaduesima puntata del Grande Fratello. Dopo la diretta di giovedì scorso, il reality show torna questa sera, 17 febbraio, su Canale 5 alle 21:30, con un nuovo appuntamento ricco di emozioni. Per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini è al timone del programma, pronto ad affrontare insieme ai concorrenti i temi più scottanti degli ultimi giorni. Al suo fianco, le opinioniste di questa edizione: Cesara Buonamici, giornalista e vicedirettrice del TG5, e Beatrice Luzzi, ex concorrente del reality. In studio, Rebecca Staffelli darà voce ai telespettatori, raccogliendo e leggendo in diretta i commenti social più esilaranti.

Le anticipazioni della puntata

La tensione è alle stelle nella Casa del Grande Fratello, ormai divisa in due fazioni ben definite: da una parte Lorenzo, Shaila e il loro gruppo, dall'altra Javier, Helena e company. La spaccatura sembra insanabile. Riusciranno prima o poi a trovare un punto d'incontro? Nella scorsa puntata, Helena e Javier si erano scontrati a causa della presunta eccessiva attenzione della modella nei confronti di Spolverato. Il chiarimento è arrivato o le incomprensioni sono ancora più profonde?

La serata sarà un vortice di emozioni. Tra i momenti più attesi, un regalo per Stefania Orlando, che negli ultimi giorni ha vissuto momenti di sconforto a causa di alcune discussioni con i concorrenti più giovani. Per lei, una sorpresa speciale: la visita della sua migliore amica, Anna Pettinelli. E le emozioni non finiscono qui. Anche i concorrenti a rischio eliminazione riceveranno sorprese inaspettate: Alfonso D’Apice, Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Luca Giglioli, Iago Garcìa e Shaila Gatta.

Televoto e nomination

L'attesa per il verdetto del televoto si fa sempre più snervante.

Stasera, uno dei sei concorrenti a rischio eliminazione dovrà dire addio definitivamente alla Casa del Grande Fratello;chi dovrà abbandonare per il sempre il reality? Secondo i sondaggi, Amanda sembra essere tra le più amate dal pubblico, mentre Luca Giglioli risulta il più a rischio eliminazione. Tuttavia, tutto può ancora cambiare e solo la diretta di questa sera decreterà chi dovrà abbandonare il gioco per sempre.