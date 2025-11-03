Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È in arrivo una nuova puntata del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 3 novembre, torna il reality show con il suo settimo appuntamento. Così, Simona Ventura farà il suo “ingresso” nella Casa più spiata d’Italia per affrontare le dinamiche che hanno visto coinvolti gli inquilini in questi giorni; in particolare, nel corso della notte di Halloween in cui è accaduto di tutto.

Le anticipazioni della puntata

Dopo l’ingresso di Valentina, la compagna di Domenico, nella Casa è accaduto di tutto. La maggior parte degli inquilini, infatti, ha accusato Domenico e la compagna di avere inscenato e studiato a tavolino la crisi del loro rapporto per attirare le telecamere. Per questo, c’è stato un lungo scontro che si è concluso con l’abbandono del reality di Valentina. Questa sera, quest’ultima entrerà nella Casa e per la coppia sarà tempo di prendere una decisione sulla loro storia.

Grandi emozioni in arrivo per Rasha. Per lei, la visita della mamma che ha qualcosa da dirlo in merito al rapporto speciale della figlia con Omer. Infine, un super ospite farà ingresso nella Casa per una sorpresa. Stiamo parlando di Claudio Amendola che regalerà agli inquilini - e soprattutto a Donatella - un incontro difficile da dimenticare.

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al reality. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono: Mattia, Francesco, Jonas e Francesca con Simone.

Secondo i sondaggi Mattia sembrerebbe essere il più

amato dal pubblico, mentre Francesco il concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello.