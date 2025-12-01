Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello. Il reality show più longevo della televisione italiana torna con il suo undicesimo appuntamento. Questa sera, lunedì 1 dicembre, a partire dalle 21.30 su Canale 5, Simona Ventura torna nella Casa più spiata d’Italia e scopriremo come stanno andando le cose tra i “casalinghi” dopo l’elezione della prima finalista Giulia. In studio, tre ex protagonisti del reality, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani e un'ospite speciale, Sonia Bruganelli, pronta a dire la sua.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati ancora una volta su Domenico e Benedetta: il loro rapporto continua a far discutere dentro e fuori la casa, gettando nello sconforto più totale Valentina, la compagna del concorrente. Così, questa sera, Valentina è pronta a tornare nella Casa più spiata d’Italia per un nuovo confronto e chiedere un gesto definitivo nei suoi confronti.

Cosa accadrà? Un colpo di scena ci attende nella puntata di questa sera: Dolce Dona, concorrente del Grande Fratello kosovaro è pronta ad entrare nel reality italiano. Come la accoglieranno gli altri concorrenti della Casa? E ancora, Donatella verrà messa di fronte ad un’importante decisione: scegliere il bene del gruppo o correre da suo marito Andrea?

Televoto e nomination

Cresce la tensione in vista dell’attesissimo verdetto del televoto. Uno dei concorrenti dovrà dire definitivamente addio al reality. Ma non soltanto, perché il televoto di questa sera decreterà anche il secondo finalista di questa edizione. In lizza per la permanenza nella Casa ci sono: Grazia, Jonas, Mattia e Omer.

Secondo i sondaggi Omer sembrerebbe essere il più amato dal pubblico, mentre Mattia il concorrente più a rischio eliminazione. Tuttavia, il risultato è tutt’altro che scontato: solo la diretta potrà decretare chi dovrà abbandonare per sempre il Grande Fratello e chi, invece, sarà il secondo finalista.