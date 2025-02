Grande Fratello, le pagelle: gli inutili dubbi di Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi, Federico Chimirri una bella scoperta

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, giovedì 20 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentatreesima puntata del Grande Fratello. Maxime Mbandà è stato eliminato dal pubblico. Cinque i concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, Iago Garcìa, Giglio, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta; L'inquilino meno votato dal pubblico da casa sarà eliminato nella puntata di lunedì 24 febbraio. Ecco le pagelle della trentatreesima serata.

Chiara Cainelli – voto 7

Nonostante l’eliminazione di Alfonso, Chiara è andata dritta per la sua strada con determinazione, senza paura di esprimere la propria opinione. Eppure, il rischio di essere eliminata al televoto – considerando le sorti del fidanzato – poteva essere alto. Così, non le ha di certo mandate a dire a Maria Vittoria, Stefania, Federico e Amanda, appellandoli con aggettivi poco carini e non fraintendibili. Per lei, la visita di Alfonso che, in maniera velata, le ha dato delle dritte sul come proseguire il suo percorso nel reality. Sarà la strada giusta per guadagnarsi la finale? Una cosa è certa: Chiara non si lascia scoraggiare facilmente.

Zeudi Di Palma – voto 4

È proprio Zeudi a parlare di strategia nel rapporto tra Helena e Javier (da che pulpito verrebbe da dire). La morale, infatti, arriva proprio da colei che prima ha provato ad avere una ship con Helena (consapevole di quanto quest’ultima fosse forte fuori) poi, una volta uscita la modella dalla Casa, si è avvicinata a Javier, proprio l’uomo per cui Helena provava interesse. Zeudi non ha dubbi: Helena è una stratega. Sarà forse che Zeudi si è sentita “orfana” della sua strategia (e forza) quando Helena e Javier le hanno dato un due di picche?

Federico Chimirri – voto 9

Tutto si può dire di Federico, tranne che non sia schietto e sincero, anche a costo di perdere consensi. La sua trasparenza lo ha sempre contraddistinto, ma nella puntata di ieri sera ha mostrato un lato inedito, più dolce e sensibile, legato all’amore profondo per il figlio Romeo. Diventato padre a soli 25 anni, ha raccontato senza filtri le difficoltà affrontate nel crescere un bambino così giovane, nonostante l’immenso amore che lo lega al figlio. Momento clou della serata, l’abbraccio con il piccolo Romeo, entrato nella Casa per sostenerlo, regalando una delle scene più emozionanti del reality. Una parentesi autentica e toccante, che ha svelato il Federico più vero. Una bella scoperta.

Maxime Mbandà – voto 5

È lui l’eliminato della trentatreesima puntata del Grande Fratello e, onestamente, la cosa non sorprende. Maxime ha mantenuto un profilo estremamente basso per tutta la sua permanenza nel reality, quasi al punto di risultare invisibile. Nessuna discussione, nessun confronto acceso, nessun battibecco degno di nota con gli altri inquilini. Una scelta che, si sa, il pubblico non apprezza particolarmente. Chi segue il programma vuole vedere personalità forti, dinamiche accese e opinioni espresse senza filtri. E Maxime, in questo senso, ha dato troppo poco per restare in gioco.

Helena Prestes – voto 8

C'è poco da dire: Helena è una concorrente con la "C" maiuscola, capace di prendersi la scena ogni volta che entra in gioco. Un vero e proprio turbine di emozioni, nasconde dentro di sé un mondo complesso, che forse spiega molti dei suoi atteggiamenti, talvolta un po' sopra le righe. Puntata dopo puntata, continua a svelare piccoli frammenti del suo passato, permettendoci di conoscerla sempre più a fondo. Come nella puntata di ieri sera, quando ha ricevuto una sorpresa inaspettata dalla sorella Mariana, che le ha inviato un messaggio per farle sentire la sua vicinanza. Un gesto che ha toccato profondamente Helena e che, ci auguriamo, le dia un po’ di carica per spingere ancora più a fondo sull'acceleratore e volare verso la finale (che, volendo o nolendo, merita).

Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi– voto 5

E crisi fu. Dopo le rivelazioni di Alfonso, Maria Vittoria e Tommaso si ritrovano in un momento di forte instabilità. A quanto pare, tempo fa, in Tugurio, lei avrebbe promesso ad Alfonso che avrebbe lasciato Tommaso; parole che ora pesano come un macigno sul cuore di quest’ultimo, gettandolo nello sconforto più totale.

Certo, Alfonso avrebbe potuto evitare di riportare alla luce una vicenda ormai datata, ma considerando che, all’epoca del “misfatto”, Maria Vittoria e Tommaso non stavano nemmeno insieme, perché “infliggersi” tanto dolore? Il loro – almeno fino a questo punto del reality – sembrerebbe essere un amore vero e puro e, proprio per questo, andrebbe protetto.

Per il trentatreesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 15.1% di share.