Grande Fratello, le pagelle: Jessica Morlacchi vola in finale (tra i dubbi), Mattia Fumagalli si prende la scena

Ieri sera, lunedì 24 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentaquattresima puntata del Grande Fratello. Iago Garcìa è stato eliminato dal pubblico; Jessica Morlacchi è invece la seconda finalista di questa edizione. Cinque le concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Helena Prestes, Maria Teresa Ruta e Zeudi Di Palma. L'inquilina meno votata dal pubblico da casa sarà eliminata nella puntata di giovedì 27 febbraio. Ecco le pagelle della serata.

Shaila Gatta – voto 4

Al peggio non c’è mai fine. Se da un lato va riconosciuta a Shaila una certa creatività – e chissà, magari presto la vedremo nella scena rap italiana – dall’altro, forse, farebbe meglio a impiegare il tempo in altro modo, piuttosto che scrivere barre su Helena. È evidente che avrebbe voluto essere la prima finalista donna, e basta guardare la sua reazione nel momento in cui non si è trovata nella quaterna del televoto flash. Ma i suoi compagni d’avventura, semplicemente, hanno scelto di non premiarla. Insomma, un destino ben diverso da quello del fidanzato Lorenzo. Del resto, il suo percorso al Grande Fratello ha preso una piega completamente diversa dopo l’avvicinamento a Spolverato, che di fatto ha finito per “annullare” la sua personalità.

Stefania Orlando – voto 7

Non è mai semplice per una donna adulta mettersi a nudo e condividere in diretta le proprie paure e fragilità, eppure Stefania Orlando – entrata in corsa nel reality ma subito protagonista – ci ha abituati anche a questo. Lo ha dimostrato ancora una volta ieri sera, quando, chiamata a colloquio dal padrone di casa, ha affrontato con grande sincerità un tema per lei molto delicato: la fine della sua storia d’amore con Simone. Una ferita ancora aperta, che ci auguriamo il tempo possa rimarginare.

Zeudi Di Palma – voto 4

I mesi passano, ma l’impressione che Zeudi sia una grande giocatrice nel reality è sempre più insistente. Come ormai è noto, ha prima provato ad avvicinarsi ad Helena (probabilmente, consapevole della sua forza fuori dalla Casa), poi, è stata la volta di Javier (guarda caso proprio l’uomo che aveva catturato l’interesse della modella brasiliana) e, infine, ha provato a fare la “vittima”. Che sia entrata nel reality con un copione già scritto? Il dubbio permane.

Mattia Fumagalli – voto 9

Un fiume in piena. Entrato in sordina, Mattia ha capito come prendersi la scena (per fortuna, verrebbe da dire, considerando che ha portato un po’ di dinamiche in più al reality). Ha scelto da che parte stare, a differenza di molti concorrenti (vedi Maria Teresa Ruta) entrati in corsa che preferiscono restare neutrali, e questo è sicuramente un punto a suo favore. Non a caso, pur non essendo un veterano di questa edizione, ha superato il televoto. Senza paura, si è distaccato dalla combriccola di Lorenzo, Shaila, Giglio, Chiara e Zeudi, lanciando una frecciata tutt’altro che sottile: “Lorenzo e Shaila litigano e fanno pace a favore di telecamera e di luci, così pialla bene.” Che dire? Mattia Fumagalli, voce del popolo.

Iago Garcìa – voto 8

È un vero peccato che Iago sia stato eliminato. Il suo è stato un percorso di alti e bassi: eliminato una prima volta, rientrato in gioco, ha poi saputo fare la differenza. Che piaccia o meno, è stato un grande protagonista, capace di accendere e alimentare dinamiche cruciali. Da Lorenzo a Shaila, fino a Jessica, è stato al centro di accesi confronti, che hanno movimentato la Casa. Un’assenza che si farà sentire.

Jessica Morlacchi – voto 5

È lei la prima finalista donna di questa edizione del Grande Fratello. Fino a poche ore prima della diretta, le favorite sembravano essere Helena o Shaila, ma il televoto flash ha premiato Jessica. Il motivo? “Jessica è rientrata in gioco dimostrando più umiltà”, ha detto Beatrice Luzzi, e in parte ha ragione. Tuttavia, non si può ignorare che la vittoria dell’ex cantante dei Gazosa sia stata sostenuta dai voti di Shaila, Lorenzo, Chiara, Giglio e Zeudi. Come se non bastasse, va ricordato, che è stata proprio Jessica a voler abbandonare il reality dopo il famigerato bollitore gate, uscendo di scena tra polemiche e dichiarazioni al vetriolo anche contro il programma. Eppure, una volta rientrata in gioco, ha scelto la via della moderazione, cambiando radicalmente atteggiamento. La domanda, quindi, sorge spontanea: chi è la vera Jessica? Quella pungente e combattiva della prima parte del reality o quella più neutrale e diplomatica della seconda?

Tommaso Franchi – voto 8

È il vincitore morale di questa edizione, l’esempio che ci piace vedere. Senza malizia, sotterfugi e strategie, Tommaso è riuscito ad arrivare dritto al cuore di tutti. La semplicità con cui esprime i suoi sentimenti colpisce e, oggi più che mai, sorprende. “Io ho tutto: una madre, una padre e una nonna”.

Bastano queste parole per capire i suoi valori, mentre con gli occhi pieni di lacrime ricorda alla nonna Alba, in collegamento da Siena, quanto le vuole bene. Chapeau.

Per il trentaquattresimo appuntamento con il prime time, il reality ha registrato il 17% di share.