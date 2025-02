Grande Fratello, le pagelle: l'arroganza di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, la forza di Mattia Fumagalli

Ieri sera, giovedì 10 febbraio, è andata in onda su Canale 5 la trentunesima puntata del Grande Fratello. Jessica Morlacchi è stata la preferita del pubblico. Sei i concorrenti in nomination: Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice, Iago Garcia, Amanda Lecciso, Giglio e Shaila Gatta; L'inquilino meno votato dal pubblico da casa sarà eliminato nella puntata di lunedì 17 febbraio. Ecco le pagelle della trentunesima serata.

Stefania Orlando – voto 8

Si conferma protagonista indiscussa, capace di mescolare acume e schiettezza. Con la battuta “Oltre alla fidanzata qua dentro che cosa fa?” descrive Chiara Cainelli che ormai, insieme ad Alfonso D’Apice, ha capito come guadagnare un blocco in puntata. Ancora una volta, Stefania ha dimostrato di saper dar “fastidio” a parte dei concorrenti. Il motivo? La sua capacità di osservare e analizzare le loro mosse, con lucidità e ironia. Un’attitudine che finisce per “innervosire” chi, probabilmente, teme di essere smascherato nel proprio gioco.

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice – voto 4

“Hai trovato Alfonso e Chiara, devi combattere più forte”. Con queste parole il buon Alfonso si rivolge a Stefania Orlando che, ormai, pare essere diventata la sua nemica numero uno. Un vero peccato: probabilmente Alfonso avrebbe fatto miglior figura se si fosse distinto per il suo percorso personale nella Casa, anziché per la costante difesa della fidanzata, perfettamente in grado di cavarsela da sola. A peggiorare il quadro, ci si mettono anche le parole poco carine ed eleganti che hanno rivolto alla Orlando. Che dire, la loro arroganza è decisamente fuori luogo.

Iago Garcìa – voto 7

Ormai ogni pretesto è buono per attaccarlo: prima le accuse di maschilismo, poi quella di aver colpito Alfonso con la frase “Non vorrei mai essere un tuo genitore”, giudicata inopportuna per via della dolorosa storia personale dell’ex protagonista di Temptation Island. Tuttavia, il tentativo del gruppo di strumentalizzare ogni parola pur di metterlo in cattiva luce appare davvero forzato. Iago resta un concorrente divisivo, scomodo per molti, ma proprio per questo capace di accendere dinamiche e discussioni. E spesso, chi dà fastidio è chi dice scomode verità.

Giglio – voto 5

Protagonista di un nuovo confronto con Yulia, Giglio è stato chiamato a colloquio da Alfonso Signorini e, a differenza della scorsa puntata, ha finalmente ammesso il proprio disagio per la situazione creatasi. Decisivo l’incontro con la modella, giunta nella Casa per rassicurarlo su ciò che accade fuori. Ora, però, è il momento di reagire: se non cambia marcia, rischia di restare una comparsa destinata a essere dimenticata una volta terminato il programma. Sveglia, Giglio: il tempo per lasciare il segno sta per scadere.

Javier Martinez – voto 8

Nonostante la delusione per aver perso il titolo di primo finalista, conquistato da Lorenzo, Javier si è distinto per lucidità e maturità. Il pallavolista, infatti, ha preferito soffermarsi sul comportamento di Helena, visibilmente infastidita dal successo di Lorenzo, piuttosto che rimuginare sulla finale sfumata. Una reazione che dimostra carattere e intelligenza emotiva: al posto suo, molti avrebbero pensato solo al gioco e non ai rapporti umani. Chapeau, Javier: la classe non si misura solo con le vittorie, ma anche con il modo in cui si affrontano le sconfitte.

Helena Prestes – voto 5

Qualcosa non quadra. Finora Helena non ha nascosto il suo malumore per il comportamento di Lorenzo, ma questa settimana ha decisamente esagerato. Il dispiacere per il traguardo mancato dal “suo” Javier è legittimo, ma l’accanimento eccessivo nei confronti di Spolverato, “colpevole” solo di essersi guadagnato il posto da finalista, appare fuori luogo. La competizione è normale, l’esagerazione no. Forse sarebbe meglio concentrarsi sul proprio percorso, anziché su quello degli altri, considerando che, per questo, sta rischiando di rovinare il suo rapporto con Javier.

Lorenzo Spolverato – voto 5

Partenza promettente, finale deludente. All’inizio della serata Lorenzo aveva colpito positivamente per il suo autocontrollo, riuscendo con calma e fermezza a fronteggiare un’Helena incontenibile. Peccato, però, che la tregua sia durata poco: è bastato un blocco pubblicitario per assistere all’ennesima scenata, tra toni teatrali ed esagerazioni fuori misura. Forse il biglietto per la finale gli ha dato la sensazione di potersi concedere tutto, tanto il pubblico è dalla sua parte.

Mattia Fumagalli – voto 9

Un’emozione che arriva dritta al cuore. Nel corso della trentunesima puntata, ampio spazio è stato dato alla storia di Mattia che ha raccontato la sua infanzia complicata e il suo coming out, segnato da un fragile rapporto con il padre. Mattia ha condiviso il suo vissuto, rivelando le difficoltà incontrate durante la sua crescita, segnata da episodi di bullismo e dal dolore di sentirsi emarginato. Per lui, l’abbraccio del papà Carlo che ha portato dentro la Casa un messaggio potentissimo: “Anni fa non ti ho capito e ho fatto un grosso sbaglio: è il mio grosso rammarico.

Sono orgoglioso di te”.

Per il trentunesimo appuntamento con il prime time il reality giovedì sera, scontrandosi con la terza serata del Festival di Sanremo, ha registrato il 7.65% di share.