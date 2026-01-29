Grande Fratello, il ritorno è ufficiale: appuntamento a marzo su Canale 5. Ecco chi lo condurrà

Il Grande Fratello è pronto a tornare in prima serata. Mediaset ha ufficializzato il ritorno del reality più longevo della televisione italiana, fissando l’appuntamento intorno alla metà di marzo su Canale 5. Una nuova edizione che si annuncia molto diversa dal passato, sia nella struttura sia nel ritmo del racconto. Alla conduzione ci sarà Ilary Blasi, volto già legato alla storia del programma, chiamata a guidare una fase di rinnovamento che punta a rendere lo show più compatto e incisivo.

Tutte le novità del format

La principale novità riguarda il format, che verrà rivisto pur senza tradire l’identità del programma. Mediaset parla di ritmi più intensi e di una diversa durata complessiva, con l’obiettivo di offrire una narrazione più concentrata e meno dispersiva. Il Grande Fratello andrà infatti in onda per un ciclo di sei settimane, una scelta che segna una netta discontinuità rispetto alle edizioni più lunghe degli ultimi anni. Una formula pensata per eliminare i tempi morti e valorizzare dinamiche, relazioni e conflitti all’interno della Casa, adattandosi alle nuove abitudini del pubblico televisivo.

Anche questa edizione sarà sviluppata e prodotta da Endemol Shine Italy, che lavorerà al progetto con un approccio definito “nuovo”, ma nel rispetto degli elementi fondanti del format. L’idea è quella di rinnovare il linguaggio del reality senza snaturarne l’essenza, la convivenza forzata, l’osservazione delle dinamiche umane e il confronto continuo tra personalità diverse sotto l’occhio costante delle telecamere. Un equilibrio delicato, che punta a rendere il racconto più efficace mantenendo riconoscibile il Dna del programma.

Ilary Blasi torna alla guida del reality

Il ritorno di Ilary Blasi rappresenta un elemento di continuità importante. La conduttrice romana, già protagonista di passate edizioni, accompagnerà il pubblico in questa nuova fase del Grande Fratello, portando il suo stile diretto e riconoscibile. Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni su altri possibili nomi, tra cui quello di Veronica Gentili, reduce dalla conduzione de L’Isola dei Famosi. Alla fine, però, Mediaset ed Endemol hanno scelto di puntare su una figura già collaudata e legata all’immaginario del programma.

Il cambio alla conduzione

Il ritorno del Grande Fratello arriva dopo l’autosospensione di Alfonso Signorini, finito al centro delle accuse mosse da Fabrizio Corona, vicenda che ha portato la Procura di Milano ad aprire un’indagine. Nonostante il clamore mediatico, Mediaset ha confermato la volontà di proseguire con il programma, ribadendo in precedenti comunicati la propria posizione contro “ menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento ” e riaffermando l’impegno a tutelare persone e professionisti coinvolti.

Cast ancora top secret

Al momento resta massimo riserbo sul cast dei concorrenti. Non è escluso che la nuova edizione possa confermare una formula mista, con la presenza di personaggi noti e volti meno conosciuti, come già accaduto nelle ultime stagioni. Una scelta coerente con l’obiettivo di rendere il racconto più dinamico e focalizzato sulle relazioni e sulle dinamiche che si sviluppano all’interno della Casa.

Un rilancio strategico per Mediaset

Con questa edizione, Mediaset punta a rilanciare uno dei suoi format di punta, adattandolo a un pubblico sempre più esigente e abituato a prodotti dal ritmo serrato.

Sei settimane, una narrazione più compatta e un impianto rinnovato, il Grande Fratello si prepara a tornare con l’ambizione di offrire una stagione diversa, più concentrata e, nelle intenzioni,