"Per me l'amore...". La rivelazione di Jennifer Lopez a Verissimo

È indubbio che la settimana del Festival di Sanremo sia per la programmazione Rai una vera pacchia, un "vincere facile" che quest'anno, soprattutto per quanto riguarda il weekend, finite le nottate del Festival dopo la vittoria di Angelina Mango, ha visto però una controprogrammazione da "Oscar" su Canale 5 nel salotto di Silvia Toffanin con un Verissimo ai più alti livelli.

Jennifer Lopez, una divina in "esclusiva"

Una vera icona di stile, una star dal successo internazionale, un talento che ha ispirato intere generazioni è stata ospite in collegamento di Silvia Toffanin e ha raccontato la sua vita e l'uscita del suo album This Is Me…Now oltre al suo essere madre e la sua carriera: " Per me l'amore è sempre stata la cosa più importante anche per quanto riguarda la carriera ". Ha poi spiegato anche l'amore per i suoi figli avuti dal cantante Mark Anthony.

" Quando sono diventata mamma ovviamente è cambiato tutto, tutte le mamme probabilmente saranno d'accordo con me, vedi il mondo da un'altra prospettiva. Vivi un tipo di amore completamente diverso da quello romantico. Cambia la tua prospettiva di vita. Io sono cambiata rispetto a prima ed è cambiata anche anche la persona che volevo diventare da quanto sono nati loro ". Un'intervista che ha raccolto moltissimi consensi, mostrando un'attrice e cantante amata in tutto il mondo raccontarsi con grande semplicità e a cuore aperto.

La solidarietà di Ornella Muti

Ma non soltanto lei, anche un'altra divina questa volta del cinema italiano Ornella Muti, che tra l'altro ha espresso la sua solidarità per la protesta degli agricoltori al centro della cronaca in queste ultime settimane: " Ho sempre avuto una grande attenzione per il cibo e l’alimentazione e credo che questa sia una battaglia importante perché dobbiamo preservare la nostra terra. Penso che dovremmo mangiare il nostro cibo e i piccoli agricoltori hanno bisogno di sostegno, perché altrimenti non ce la fanno ", ha spiegato l'attrice a Silvia Toffanin.

Al Bano una voce su tutti

Grandi emozioni nell'intima intervista con Al Bano diventato nuovamente nonno grazie alla figlia Romina Carrisi Jr. di cui Silvia Toffanin ha mostrato un messaggio molto toccante: " Scusami per tutte le volte che sono stata un porcospino nei tuoi confronti. Scusami per tutte le volte che ho rifiutato il tuo amore. Scusami se non ho capito i tuoi sacrifici per noi e ti davo dell’egoista. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, perché ci hai sempre trattato tutti e sei allo stesso modo. Grazie per questa vita ".

Commozione per il cantante che ha risposto: " Io devo dire la stessa cosa a lei perché con la separazione non ho potuto dare tutto quello che avevo dentro a loro, come è stato possibile per i primi due. Ma so che quando uno ha l’amore dentro riesce prima o poi a trasmetterla con la forza del pensiero ". Per lui anche un tuffo nei passato tragico del cantante con la scomparsa 30 anni fa della figlia Ylenia.

Un dolore ancora presente: " Di Ylenia non riesco ancora a parlarne, è sempre quella maledetta ferita che non si rimarginerà mai. Poi da buon cristiano penso, anche a dio hanno ucciso un figlio, chi sono io per avere una vita diversa. Io so dov’è ora mia figlia, lo so perché lo sento e perché tra un po’ ci starò anch’io. Io ho sbagliato forse con lei, quando mi ha detto che voleva andare in Belize a scrivere un libro sui senza tetto, io ho provato a oppormi, a dire di no per la prima volta una sua idea, ma lei era maggiorenne, più di tanto non potevo fare. Lei mi diceva: 'tu sei troppo borghese'. Lei era bravissima a scuola, parlava quattro lingue. E’ stata una figlia eccezionale, rimane una figlia eccezionale. Mi manca tanto, il destino ha voluto che avessi altri figli, che non riempiranno mai il vuoto lasciato di Ylenia, perché mentre parlo sento un dolore dentro. Secondo me ora possiamo cambiare argomento ".

In ultimo un sassolino nella scarpa che il cantante di Cellino si è tolto nei confronti di San Remo, sottolineando che dovrebbe chiudere a mezzanotte: " Non ha senso proseguire a oltranza, occorre pensare che la gente il mattino dopo deve andare a lavoro ". Al Bano ha poi detto che ha un conto in sospeso con il Festival e per la sua esclusione dalla gara.

I professori di Amici

Ma gli ospiti non sono finiti qui, a Verissimo anche i sei professori di Amici: Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo che si sono confrontati sull'edizione in corso contraddistinta da un livello degli allievi " sempre più alto ". "I l percorso è magico ma per loro la parte più difficile è quando ricevono un no - spiega Emanuel Lo - Il no tuttavia a volte apre strade inaspettate ".

Rocio Morales e l'amore per Raoul Bova