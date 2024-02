Grave lutto per l'attore di CSI Gary Sinise: morto il figlio "Mac"

È stato stroncato da un cordoma, un raro tumore extradurale osseo, il figlio dell'attore Gary Sinise noto per la serie Csi:NY dove intepretava il personaggio di McKenna Llewellyn "Mac" Taylor, ma anche per essere stato candidato all'Oscar per Forrest Gump. È stato proprio l'attore a divulgare la notizia della tragica scomparsa del ragazzo, McCanna Anthony, per tutti Mac, anche lui un attore e musicista, avvenuta, ha fatto sapere il padre, il 5 gennaio alle 15.35 del pomeriggio: " Mac è stato poi sepolto il 23 gennaio ". Aveva solo 33 anni.

Lo straziante messaggio

Solo oggi l'attore ha voluto divulgare la notizia con uno straziante messaggio sui social: “ Come ogni famiglia che affronta una perdita simile, siamo profondamente addolorati e abbiamo fatto del nostro meglio per andare avanti - aggiungendo poi - Perdere un figlio è incredibilmente duro per qualsiasi genitore. Il mio pensiero va a chi ha vissuto un dolore simile o ha perso un caro. Nel tempo, ho incontrato molte famiglie dei nostri eroi caduti. È una realtà straziante. La battaglia di Mac contro il cancro è stata lunga e sempre più difficile. Sebbene ci manchi terribilmente, ci consola sapere che ora non soffre più, e siamo ispirati dalla forza con cui ha affrontato la malattia ".

La malattia

Sempre Gary ha raccontato del raro tumore che aveva colpito il figlio: “ Mac ha combattuto una battaglia ardua contro un cancro incurabile, ma non ha mai smesso di lottare. Condividendo la nostra storia, speriamo di portare un po’ di luce in un momento difficile. Mac è stato una vera ispirazione per noi, affrontando la sua battaglia con coraggio e amore. Nonostante le numerose sfide, non ha mai smesso di vivere, creare, donare e amare. Tutta la nostra famiglia lo ha amato profondamente, e continueremo a farlo per l’eternità. Grazie, Mac. Hai vinto. ‘'Resurrection & Revival' vivrà, come vivrai tu nei nostri cuori per sempre. Siamo stati benedetti da Dio ad averti nella nostra vita", ha concluso, firmandosi come:“padre orgoglioso di Mac Sinise”.

La morte quando aveva realizzato un sogno