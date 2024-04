Grave lutto per Gene Gnocchi: morta la mamma Adriana

" Mamma Adriana ci ha lasciato ": con queste parole il comico Gene Gnocchi ha annunciato sui social la scomparsa dell'amata madre Adriana Orlandelli di 91 anni. Celebre cuoca e ristoratrice di Fidenza, ha avuto sei figli, di cui il maggiore è proprio Gene (Eugenio) Gnocchi.

Una figura molto importante

Vedova di Ercole Ghiozzi, un influente sindacalista e politico, la madre di Gene ha passato la sua vita a sperimentare i profumi e i sapori della cucina tradizionale italiana ed emiliana. La sua Antica Trattoria al Duomo a Fidenza è sempre stata un punto di riferimento per il territorio che ha continuato a portare avanti con passione anche dopo la scomparsa del marito nel 1987. Ma non soltanto: ha rappresentato anche un posto dove si svolgevano dibattiti culturali e politici, quando il marito era ancora in vita.

Una madre che somigliava ad "Ava Gardner"

Madre di sei figli, è sempre stata circondata da grande amore: oltre a Gene, che è il maggiore, e Charlie, anche lui comico di Striscia la Notizia, ci sono Federico, detto Chicco, che ha gestito la trattoria Belvedere a Parma, per oltre 10 anni. Andrea, detto Andy, gestore delle trattoria di famiglia a Fidenza. Alberto, conosciuto come Albertone, ideatore dello shop online chiamato: Fratelli Gnocchi. Infine, Elena, unica figlia femmina, sempre impegnata negli affari di famiglia e anche attrice di teatro.

L'amore e l'affetto che suscitava nei suoi clienti è lo stesso che ha profuso nella sua vita di madre e moglie. Chi la conosceva la ricoda come molto presente e attenta, una donna che ha fatto crescere i suoi figli in un ambiente ricco di stimuli culturali ed umani. Proprio Gene in un'intervista del 2021 la dipinse come forte e indipendende paragonandola all'attrice Ava Gardner per carisma e bellezza.

" Mia madre è una fonte d'amore incondizionato e libertà, insieme a mio padre sono due genitori capaci di vivere pienamento la loro vita insieme e al contempo di crescere i figli ", aveva raccontato. Questo amore e questa libertà sono stati i valori che Adriana ha instillato nei suoi figli, lasciando un’eredità di passione e indipendenza che continua a vivere attraverso di loro.

Il dolore della comunità

La Orlandelli non sarà soltanto ricordata come una madre e una nonna amatissima, ma come una figura di spicco della comunità di Fidenza dove ha lasciato un’impronta indelebile tanto nella cucina locale quanto nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta.