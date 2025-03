"Hanno ignorato l'aggressione". Concorrente esplode in lacrime dopo la diretta del Grande fratello

Zeudi Di Palma ed Helena Prestes

La puntata del Grande fratello andata in onda nella serata di ieri è stata dirimente negli equilibri della Casa e nei prossimi giorni potrebbero nascerne di nuovi modificando quelli esistenti. La finale sarà tra poco più di 10 giorni, l'ultimo miglio è iniziato e anche i rapporti che sembravano consolidati non sono poi così stabili. E così mentre Javier Martinez ed Helena Prestes litigano per Lorenzo Spolverato, che sarebbe ragione di gelosia da parte del pallavolista argentino, Zeudi Di Palma è partita all'attaco di Alfonso Signorini, oltre che della modella brasiliana, che a suo dire l'avrebbe attaccata o, meglio, aggredita, come dice lei.

Secondo l'ex Miss Italia, Helena avrebbe usato la sua sessualità per attaccarla, "strumentalizzandola" solo perché bisessuale. Zeudi ha accusato la brasiliana di averla criticata e presa in giro durante tutta la permanenza in giro. Di contro, Helena ha accusato l'ex Miss Italia di averla "usata" durante il programma. " Tu sei una falsa. Io non ho mai attaccato il tuo orientamento. Tu manipoli e sei bugiarda. Con questa falsità rimarrai da sola nella vita vedrai. Sei venuta qui e mi hai usato per arrivare ", ha gridato la brasiliana verso Zeudi. " Avete visto come ha abbassato lo sguardo quando io ho detto quella cosa che mi ha fatto? Sì, parlo dell’aggressione che ho subito ", è stata la pronta replica piccata di Zeudi Di Palma, che ha chiesto il supporto dei coinquilini nella sua intemerata.

L'aggressione non è chiaro quale sia stata, tanto che nemmeno in diretta sono riusciti a capire il riferimento dell'ex Miss Italia, secondo la quale, invece, il conduttore ha voluto deliberatamente ignorare le sue parole: " Io questa cosa l’ho tirata in ballo più volte stasera e nessuno ha detto nulla o mi ha chiesto qualcosa. Quell’attacco e quell’aggressione spero si sia vista. Perché io non me lo merito! Però mi auguro davvero che il pubblico lo sappia e abbia visto l’aggressione ".

Io sono passata attraverso troppe cose e mi devo subire lei che mi ha aggredito e non contenta ha detto che strumentalizzo. Voi mi volete bene, ma non potete capire che ho vissuto io. A questa persona (Helena) hanno fatto un altro sconto

Ancora una volta viene tirato in causa un presunto atteggiamento di favoritismo nei confronti della brasiliana, con tanto di pianto da parte di Zeudi: "".