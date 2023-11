"A me mancava tutto", "Ti ho amato più della mia vita". Confronto tra Mirko e Perla al GF 23

È tempo di confronti nella Casa del Grande Fratello. La (non) coppia più discussa di questa edizione, quella di Mirko e Perla, nella serata di ieri mercoledì 22 novembre, si è lasciata andare ad un lungo faccia a faccia all’insegna dell’emozione. Così i due hanno deciso di confrontarsi per provare a sciogliere qualsiasi dubbio sulla loro storia durata 5 anni e terminata la scorsa estate dopo l’esperienza a Temptation Island.

Il confronto tra Mirko e Perla

Lontani dal resto degli inquilini, la prima che ha provato ad esprimere la sua delusione all’ex Mirko per quanto accaduto è stata Perla: “Non capisci che non è l'atteggiamento. La delusione sta nel fatto di sapere che io per 5 anni ho conosciuto una persona e di vedere una persona totalmente diversa. Non una persona che migliora. lo a differenza tua sono migliorata, sono cresciuta, sono maturata. Tu sei sempre lo stesso però ti sei trovato in delle situazioni dove magari... Tu stavi più avanti di me in certe situazioni. Mentalmente quella che doveva cambiare nella relazione sotto certi aspetti ero io. Se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non esistevano”, ha subito detto la Vatiero al gieffino.

Poi, lasciandosi andare alle lacrime, Perla ha continuato: “A noi cosa mancava? Nulla, ma a me mancava tutto. Mi addormentavo sentendomi nulla e mi svegliavo sentendomi nulla. Ti ho persino detto di lasciarmi”. E ancora, dinanzi ad una Perla che ha provato a far capire a Mirko di essere consapevole dei propri errori, Brunetti ha rincarato la dose: “Io avevo solo voglia di renderti felice, a costo che io non lo ero […] Se io il primo amore l'ho provato per una determinata persona e so come l'ho provato e quello che ho provato l'ho provato per cinque anni, e so cosa vuol dire amare. Perché per me l'attrazione è una cosa, l'infatuazione è una cosa, l'innamoramento è un'altra cosa e l'amore è ancora un'altra cosa”.

Infine, le parole più forti da parte di Mirko: “lo a te ti ho amato più della mia vita”. Tuttavia, il gieffino è certo che qualcosa sia cambiato nella loro relazione dopo il primo anno e mezzo e così, ha chiosato: “Purtroppo sono stati più i momenti brutti che i momenti belli. Dopo il primo anno e mezzo ci siamo scordati cosa significa godersi una relazione da 25enni. Ci facevamo solo del male. Senza di te non sarei la persona che sono oggi”.

Il pensiero degli altri inquilini

Nel frattempo, esattamente come quello che sta accadendo fuori dalla Casa del Grande Fratello, gli inquilini hanno opinioni discordanti: per alcuni non ci sono dubbi, per altri, invece, non torneranno insieme. Non a caso i due pensieri diversi provengono da coloro che sono completamente lontane all’interno del reality e che negli ultimi giorni si sono rese protagoniste di diversi scontri: Anita e Beatrice. “Certo che succede qualcosa tra loro due! Dici di no? Sì invece, tornano insieme”, ha affermata sicura Anita. E ancora ha raccontato ai compagni d’avventura: “Lui mi ha fatto delle confidenze. Mi ha detto che gli smuove qualcosa, cioè che non gli è indifferente”.

Diversamente la pensa Beatrice Luzzi, secondo lei, infatti Mirko e Perla sono destinati all’allontanamento definitivo: “Lui per lei è un pezzo grosso. Uno così non lo trova più, mentre lui può trovare di più. A me piace molto lei, però lui può puntare molto in alto. Lei più tanto no. Penso che lui non tornerà più con lei, ma lei tornerebbe con lui”. Insomma, non ci resta altro che attendere per scoprire come andrà a finire la soap Mirko-Perla, senza dimenticare che in tutto questo c’è Greta Rossetti, la fidanzata di Mirko che lo aspetterebbe fuori dalla Casa di Cinecittà.